Врач Сайфулина: заболевший корью человек может не подозревать о заражении

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корь

Врач Марьям Сайфулина: симптомы кори могут появляться спустя две недели после заражения.

Врач Сайфулина напомнила в интервью об особом коварстве кори. Эта инфекция характеризуется длительным инкубационным периодом, составляющим 10-14 дней. В такой период больной активно заражает других людей, еще не подозревая, что болен.

«Заболевший может и не подозревать о заражении», - констатировала специалист.

Марьям Сайфулина добавила, что корь является чрезвычайно заразной. Если, например, в многоэтажном доме появляется заболевший человек, распространение инфекции может происходить по коммуникациям на другие этажи. Вирус кори проникает в организм воздушно-капельным путем, его легко подхватывают как дети, так и непривитые взрослые.

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«Пациент может болеть на втором этаже, а поскольку заболевание передается воздушно-капельным путем, то оно может распространиться по стояку, по вентиляционным трубам и до десятого этажа, и другие жильцы дома, которые не привиты по кори, могут также заболеть», - сказала Сайфулина в беседе с РИАМО.

Когда корь становится явной, она вызывает недомогание, типичное для вирусной инфекции. Медик перечислила ее признаки.
  • Кашель.
  • Насморк.
  • Конъюнктивит.
  • Боль в горле.
  • Яркая красная сыпь на бледной коже.
Сыпь вначале возникает на лице, но затем распространяется на тело, конечности. Местами образует пятна. В первые часы или дни сыпь бывает заметной на слизистой внутри рта – на щеках.

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«На внутренней стороне щек так называемые пятна Филатова-Коплика – голубовато-белые, с красной точкой в центре на красном фоне слизистой», - объяснила медик.

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Марьям Сайфулина
Марьям Сайфулина
Здоровье
врач-педиатр, врач высшей категории
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