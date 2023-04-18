Врач Сайфулина: заболевший корью человек может не подозревать о заражении
Врач Марьям Сайфулина: симптомы кори могут появляться спустя две недели после заражения.
Врач Сайфулина напомнила в интервью об особом коварстве кори. Эта инфекция характеризуется длительным инкубационным периодом, составляющим 10-14 дней. В такой период больной активно заражает других людей, еще не подозревая, что болен.
«Заболевший может и не подозревать о заражении», - констатировала специалист.
Марьям Сайфулина добавила, что корь является чрезвычайно заразной. Если, например, в многоэтажном доме появляется заболевший человек, распространение инфекции может происходить по коммуникациям на другие этажи. Вирус кори проникает в организм воздушно-капельным путем, его легко подхватывают как дети, так и непривитые взрослые.
«Пациент может болеть на втором этаже, а поскольку заболевание передается воздушно-капельным путем, то оно может распространиться по стояку, по вентиляционным трубам и до десятого этажа, и другие жильцы дома, которые не привиты по кори, могут также заболеть», - сказала Сайфулина в беседе с РИАМО.
Когда корь становится явной, она вызывает недомогание, типичное для вирусной инфекции. Медик перечислила ее признаки.
- Кашель.
- Насморк.
- Конъюнктивит.
- Боль в горле.
- Яркая красная сыпь на бледной коже.
«На внутренней стороне щек так называемые пятна Филатова-Коплика – голубовато-белые, с красной точкой в центре на красном фоне слизистой», - объяснила медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кровотечение из носа может оказаться симптомом рака.
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Марьям Сайфулина
Здоровье
врач-педиатр, врач высшей категории
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