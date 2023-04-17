Лор Зайцев: кровотечение из носа может оказаться симптомом рака
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев: кровотечением из носа могут проявляться разные заболевания.
Лор Зайцев сообщил, что носовое кровотечение во многих случаях бывает тесно связано с искривлением носовой перегородки. Оно влечет за собой пересыхание и атрофию слизистой, которая может легко травмироваться.
«Из-за субатрофии и атрофии слизистой оболочки на уровне всей перегородки носа слизистая тоже сохнет, и, как следствие, происходит кровотечение. Если у человека гипертония, то давление поднимается вспышками и нос начинает кровить», - объяснил специалист
Беседуя с порталом News.ru, Владимир Зайцев добавил, что кровотечение из носа также может оказаться симптомом заболеваний крови или нарушения ее свертываемости. Кроме того, его причиной может быть рак крови.
«Патологии на уровне черепной коробки, головного мозга тоже дают кровотечения», - дополнил отоларинголог.
Прием лекарств – еще одна возможная причина носовых кровотечений. Владимир Зайцев заметил, что подобным эффектом обладают препараты, назначаемые пациентам, которые переносят операции на сердце.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак может проявляться состоянием, которое часто интерпретируется как вегетососудстая дистония.
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Владимир Зайцев
Здоровье
врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук
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