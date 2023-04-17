Лор Зайцев: кровотечение из носа может оказаться симптомом рака

«Из-за субатрофии и атрофии слизистой оболочки на уровне всей перегородки носа слизистая тоже сохнет, и, как следствие, происходит кровотечение. Если у человека гипертония, то давление поднимается вспышками и нос начинает кровить», - объяснил специалист

«Патологии на уровне черепной коробки, головного мозга тоже дают кровотечения», - дополнил отоларинголог.

Лор Зайцев сообщил, что носовое кровотечение во многих случаях бывает тесно связано с искривлением носовой перегородки. Оно влечет за собой пересыхание и атрофию слизистой, которая может легко травмироваться.Беседуя с порталом News.ru, Владимир Зайцев добавил , что кровотечение из носа также может оказаться симптомом заболеваний крови или нарушения ее свертываемости. Кроме того, его причиной может быть рак крови.Прием лекарств – еще одна возможная причина носовых кровотечений. Владимир Зайцев заметил, что подобным эффектом обладают препараты, назначаемые пациентам, которые переносят операции на сердце.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак может проявляться состоянием , которое часто интерпретируется как вегетососудстая дистония.

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