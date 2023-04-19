Иммунолог Продеус: при заражении «арктуром» страдают глаза

«Это действительно подвариант «омикрона», в России он только появился. Наши индийские коллеги сообщают, что вирус поражает слизистую глаз», - сказал Андрей Продеус об «арктуре».

Врач Продеус сообщил в интервью, что проблемы с глазами – их покраснение и другие неприятные явления, напоминающие конъюнктивит, – могут быть признаком заражения «арктуром». На днях стало известно, что новым подштамм коронавируса проник в Россию. Обладая высокой вирулентностью, данный вариант с большой вероятностью станет доминирующим, допускают ученые..Также в беседе с «ОСН» иммунолог отметил , что с наступлением периода цветения признаки заражения коронавирусом можно спутать с поллинозом – это говорит о том, что нужно быть внимательнее к своему самочувствию. При инфицировании новым типом COVID-19 не только страдают глаза, он вызывает и другие симптомы, свойственные ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на заражение новым вариантом коронавируса «арктур».

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