Гастроэнтеролог Слюняева: после еды нельзя ложиться, курить, бегать

«После еды надо дать себе разумно отдохнуть, а не пытаться реализовать все цели сразу», - заявила Наталья Слюняева изданию «АиФ».

Гастроэнтеролог Слюняева рассказала, что нельзя делать сразу после еды.По словам медика, начинающийся после употребления пищи процесс переваривания требует активного кровотока, поддерживавшего хорошее функционирование органов ЖКТ. Если человек становится неподвижен, ложится отдохнуть, его пищеварительная система не получает необходимого притока крови. Последствием этого может стать несварение, развитие кислотного рефлюкса.Серьезные физические нагрузки после еды тоже вредны, поскольку в этом случае активный кровоток направляется не в пищеварительный тракт, а в мышцы, участвующие в беге или другой деятельности. Игнорирование данного правила чревато возникновением тошноты, спазмов в ЖКТ.По словам Слюняевой курение после еды (точнее, получаемый с ним никотин) ведет к уменьшению кислорода в крови – это ухудшает пищеварение и делает более высокой кислотность в желудке, грозя человеку изжогой.Врач предупредила, что сдавливание живота после приема пищи заставляет интенсивнее вырабатываться желудочный сок, способствует забросу кислого содержимого в пищевод, что повреждает его слизистую.Ранее портал MedikForum.ru писал о пищевых привычках , разрушительных для организма после 50 лет.

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