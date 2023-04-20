Диетолог Лиза Янг: эти пищевые привычки разрушают организм после 50 лет

В возрасте после 50 лет организм человека претерпевает изменения: в частности, он начинает терять мышечную ткань, его кости становятся менее плотными, а жировые отложения – увеличиваются. Диетолог Лиза Янг рассказала в интервью порталу «Eat this, Not that!», что пищевые привычки людей могут влиять на то, что разрушающие организм процессы становятся более интенсивными.По словам Янг, с возрастом происходит замедление метаболизма. Отсутствие контроля над количеством употребляемой пищи после 50 лет с большой вероятностью приведет к значительному увеличению веса.Привычка пропускать приемы пищи (особенно завтрака) может способствовать формированию резистентности к инсулину, заявила диетолог. Долгое время, проведенное без еды, разжигает сильный аппетит, способствующий поглощению большого количества пищи – это может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови с обильным выделением инсулина. Если это происходит регулярно, клетки организма перестают должным образом реагировать на инсулин, что является предпосылкой к развитию диабета.Диетолог Лиза Янг констатировала: получение достаточного количества белка в рационе важно для каждого человека, но особенно это важно для тех, кому за 50. Поскольку с возрастом происходит уменьшение мышечной массы, потребность в белке увеличивается. Эксперт рекомендует употреблять белок с каждый приемом пищи.Наряду с белком клетчатка является еще одним важным питательным веществом для поддержания здоровья после 50 лет – она поддерживает активность пищеварительной системы, обеспечивает чувство сытости, помогает уменьшить скачки уровня сахара в крови после еды. Согласно исследованиям, клетчатка также помогает уменьшать воспаление, которое ведет к возрастным заболеваниям мозга.К таким продуктам относятся обработанные хлебобулочные изделия (печенье, пирожные), а также рафинированные углеводы, (хлеб, макароны и другие изделия из белой муки), обработанное мясо. Диетолог предупредила: употребление таких продуктов после 50 лет повышает риски хронических воспалений в организме, с которыми тесно связано развитие заболеваний почек, неалкогольной жировой болезни печени, сердечно-сосудистые заболеваний, диабета, рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление обычных огурцов.

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