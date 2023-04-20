Врач Продеус назвал разрушительные для иммунитета рутинные привычки
Иммунолог Андрей Продеус: активное использование соли, несоблюдение режима сна, постоянное «общение» со смартфоном разрушительно влияют на иммунитет.
Распространенные рутинные привычки могут пагубно сказываться на иммунитете, заявили врачи. Профессор Продеус предупредил россиян, что одной из таких привычек является избыточное употребление соли и ее использование в кулинарии.
«При повышенном количестве соли в организме иммунные клетки перестают работать. В результате это может привести к тому, что человек становится уязвим перед различными инфекциями и рискует приобрести аутоиммунное заболевание», - констатировал медик.
Еще одна опасная рутинная привычка – частое применение гаджетов. Люди, не выпускающие из рук смартфонов и много времени проводящие за компьютерами, имеют более высокий риск заболеваний, чем те, кто пользуется электронными устройствами реже. Тревожность, бессонница, психические расстройства, проблемы с позвоночником, суставами и зрением, головные боли – это неполный букет нарушений, которые ухудшают здоровье и ослабляют иммунитет, свойственный тем, кто постоянно использует гаджеты.
«Привычками, негативно влияющими на иммунитет, являются также пропуск завтрака и несоблюдение режима сна».
Андрей Продеус уточнил, что для хорошего иммунитета важно ложиться спать до полуночи, поскольку это дает возможность иммунным клеткам восстанавливаться. Более позднее засыпание и в особенности нерегулярные засыпания и пробуждения нарушают процессы такого восстановления.
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Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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