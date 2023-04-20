Врач Продеус назвал разрушительные для иммунитета рутинные привычки

«При повышенном количестве соли в организме иммунные клетки перестают работать. В результате это может привести к тому, что человек становится уязвим перед различными инфекциями и рискует приобрести аутоиммунное заболевание», - констатировал медик.

«Привычками, негативно влияющими на иммунитет, являются также пропуск завтрака и несоблюдение режима сна».

Распространенные рутинные привычки могут пагубно сказываться на иммунитете, заявили врачи. Профессор Продеус предупредил россиян, что одной из таких привычек является избыточное употребление соли и ее использование в кулинарии.Еще одна опасная рутинная привычка – частое применение гаджетов. Люди, не выпускающие из рук смартфонов и много времени проводящие за компьютерами, имеют более высокий риск заболеваний, чем те, кто пользуется электронными устройствами реже. Тревожность, бессонница, психические расстройства, проблемы с позвоночником, суставами и зрением, головные боли – это неполный букет нарушений, которые ухудшают здоровье и ослабляют иммунитет, свойственный тем, кто постоянно использует гаджеты.Андрей Продеус уточнил, что для хорошего иммунитета важно ложиться спать до полуночи, поскольку это дает возможность иммунным клеткам восстанавливаться. Более позднее засыпание и в особенности нерегулярные засыпания и пробуждения нарушают процессы такого восстановления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наличие лишнего веса может оказаться плюсом для здоровья.

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