Диетолог Русакова: лишний вес может положительно влиять на здоровье

«Если мы говорим про ожирение первого типа, то этот жир не будет оказывать большое негативное влияние на здоровье, наоборот, будет амортизировать опорно-двигательный аппарат, обладать защитными иммунными свойствами».

На днях стало известно, что российские исследователи из Сеченовского университета сделали открытие: среди долгожителей существует много людей с лишним весом. По мнению диетолога Русаковой, долголетию способствует не лишний жир как таковой, а хорошая генетика, которой обладают полные люди.Специалист заметила: если человек живет в благополучной среде, следит за показателями здоровья, проходит диспансеризацию и питается качественно, но калорийно – лишний вес у него с большой вероятностью будет сосуществовать с хорошим здоровьем. При наличии хорошей генетики такой человек имеет все шансы стать долгожителем.Русакова подчеркнула: речь идет о таком избытке массы, которая соответствует первой степени ожирения, то есть, не является критичной. В этом случае лишний вес даже может положительно влиять на здоровье.В интервью «Царьграду» Русакова констатировала : на склонность людей к долголетию влияет наследственность. Факторы физической активности, сбалансированного питания, здоровой окружающей среды тоже важны, однако определяющими, как наследственность, они не являются. Что касается лишнего веса, его слишком большое количество нельзя считать полезным – это неминуемо ведет к проблемам с кровяным давлением, появлению сахарного диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют замедлению старения.

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