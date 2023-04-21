Эндокринолог Гуреева назвала 6 продуктов, которые снижают уровень сахара в крови на 8,5%

Овес

Ячмень

Орехи

Бобовые (чечевица и фасоль)

Пастернак

Корень цикория

«Продукты с высоким содержанием пребиотических волокон играют важную роль в снижении высокого уровня сахара в крови. Пребиотические волокна взаимодействуют с водой в кишечнике, образуя гелеобразное вещество. В этой гелеобразной форме опорожнение желудка и всасывание глюкозы в кровоток происходит гораздо медленнее и постепеннее, что предотвращает скачки сахара в крови», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Диабет 2 типа может оказаться пагубным, если уровень сахара в крови предоставлен самому себе. Людям с сахарным диабетом приходится искать альтернативные способы противодействия скачкам сахара в крови, поскольку им не хватает гормона инсулина, который обычно выполняет эту работу. К счастью, врач поделился шестью продуктами, которые могут помочь.Информированный выбор диеты является одним из величайших средств защиты от скачков сахара в крови, которые вы можете добавить в свой арсенал, если у вас диабет 2 типа.Причина, по которой эти шесть вариантов оказывают благотворное влияние на уровень сахара в крови, заключается в содержании в них пребиотической клетчатки.Это медленное повышение уровня глюкозы в крови позволяет инсулину — гормону, который перемещает глюкозу из крови в клетки — выполнять свою работу более эффективно.Хотя точное влияние пребиотической клетчатки на уровень сахара в крови будет зависеть от вашего уникального метаболизма и микробиома кишечника, исследования показывают некоторые многообещающие эффекты.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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