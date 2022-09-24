Эндокринолог Гуреева: чай из гибискуса помогает снизить уровень сахара - полезен для диабетиков

«Чай каркаде не только обладает характерным терпким, но сладким вкусом, горячий напиток также благотворно влияет на уровень сахара в крови. Напиток может снизить уровень глюкозы в крови с помощью различных механизмов. В чае из гибискуса обнаружены различные полифенольные соединения. Феруловая кислота, по-видимому, снижает уровень глюкозы в крови за счет снижения резистентности к инсулину и уровня провоспалительных соединений в крови. Другие полифенолы в гибискусе могут ингибировать ферменты, расщепляющие углеводы, тем самым задерживая расщепление углеводов до глюкозы и снижая уровень глюкозы в крови», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Диабет 2 типа может оказаться опасным, если уровень сахара в крови предоставлен самому себе. Люди с этим заболеванием должны найти альтернативные средства противодействия скачкам сахара в крови, вызванным едой, поскольку им не хватает гормона инсулина, который помогает контролировать уровень глюкозы в крови. К счастью, по словам эксперта, один красный напиток может помочь.Травяной чай может снизить риск увеличения веса, что означает, что он также может помочь снизить вероятность развития диабета. Регулярное употребление этого чая в течение месяца также может быть полезным при высоком кровяном давлении. Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может увеличить риск неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты.Способность чая контролировать гипертонию имеет большое значение, так как это состояние имеет тенденцию возникать вместе с диабетом.Также чай из гибискуса помогает снизить кровяное давление в исследованиях на людях в течение месяца.Ранее МедикФорум писал о пользе капусты.