Врач Жемчугов: найденного на теле клеща нужно смазать маслом или керосином

«Если просто выдернуть, он может оставить свой хоботок в коже, и на этом месте возникнет нагноение» - заявил Жемчугов.

«Проще всего смазать клеща любым жиром, например, растительным маслом, а еще лучше керосином».

«Если возникнут какие-то неприятные симптомы до получения результатов анализа, например, появятся пятна аллергического типа на месте укуса, надо сразу обращаться к врачу», - сообщил медик.

Врач Жемчугов рассказал в интервью о том, как поступить, заметив на себе клеща после отдыха или прогулки на природе. Специалист подчеркнул, что кровососа нельзя выдергивать или отрывать – такие попытки могут привести к осложнению.Ученый назвал лучшим доступным способом избавиться от найденного на теле клеща его обработку каким-нибудь жиром.Беседуя с радио Sputnik, эксперт объяснил , что жировой состав закроет членистоногому поры, посредством которых он дышит. Примерно через пять минут клещ, лишенный способности дышать, сам вынет хоботок, которым он впивается в кожу.Жемчугов подчеркнул, что обнаруженного клеща нужно передать в лабораторию. Специалисты выяснят, являлся ли он зараженным и опасным.Он добавил, что через укусы зараженных клещей могут передаваться свыше десяти инфекций, самой тяжелой считается клещевой энцефалит. Кроме того, последствием укуса клеща может стать развитие болезни Лайма, которая грозит человеку инвалидностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как лечить корь в домашних условиях.

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