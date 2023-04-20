Терапевт Савельева рассказала, как лечить корь в домашних условиях

Кашель.

Насморк.

Конъюнктивит.

Боль в горле.

Яркая красная сыпь на бледной коже.

«Необходима полная изоляция – в течение четырех дней не стоит даже выходить из комнаты. Непривитому человеку ни в коем случае нельзя контактировать с больным».

Использовать противовирусные, жаропонижающие, сосудосуживающие средства.

Избегать яркого освещения комнаты.

Регулярно проветривать помещение, осуществлять влажную уборку.

Придерживаться легкого питания, включающего диетические супы, сваренные на пару мясо, овощи.

«Предотвратить заражение корью можно только с помощью прививки. Если вакцину поставили вовремя или человек уже перенес заболевание, у него появляется стойкий иммунитет к кори», - сообщила специалист в интервью «СЭ».

Терапевт Савельева рассказала, что в случае заражения корью необходимо обращаться к врачам при появлении симптомов инфекции. Клиническая картина кори напоминает ОРВИ, однако от простуды ее отличает сыпь, которая возникает на голове (затрагивает кожу и слизистую поверхность ротовой полости) и распространяется на все тело, образуя скопления в виде пятен.Симптомы кори:Говоря о том, как лечить корь в домашних условиях, Олеся Савельева подчеркнула: заболевший человек должен быть полностью изолирован от остальных.По словам медика, домашнее лечение заболевших корью допускается при условии, что у них не возникает осложнений, тяжелых состояний. Что рекомендуется делать:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заболевший корью человек может не подозревать о заражении.

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