Терапевт Савельева рассказала, как лечить корь в домашних условиях
Врач-терапевт Олеся Савельева: человеку, который заразился корью, нужно несколько дней провести в полной изоляции.
Терапевт Савельева рассказала, что в случае заражения корью необходимо обращаться к врачам при появлении симптомов инфекции. Клиническая картина кори напоминает ОРВИ, однако от простуды ее отличает сыпь, которая возникает на голове (затрагивает кожу и слизистую поверхность ротовой полости) и распространяется на все тело, образуя скопления в виде пятен.
Симптомы кори:
- Кашель.
- Насморк.
- Конъюнктивит.
- Боль в горле.
- Яркая красная сыпь на бледной коже.
«Необходима полная изоляция – в течение четырех дней не стоит даже выходить из комнаты. Непривитому человеку ни в коем случае нельзя контактировать с больным».
По словам медика, домашнее лечение заболевших корью допускается при условии, что у них не возникает осложнений, тяжелых состояний. Что рекомендуется делать:
- Использовать противовирусные, жаропонижающие, сосудосуживающие средства.
- Избегать яркого освещения комнаты.
- Регулярно проветривать помещение, осуществлять влажную уборку.
- Придерживаться легкого питания, включающего диетические супы, сваренные на пару мясо, овощи.
«Предотвратить заражение корью можно только с помощью прививки. Если вакцину поставили вовремя или человек уже перенес заболевание, у него появляется стойкий иммунитет к кори», - сообщила специалист в интервью «СЭ».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заболевший корью человек может не подозревать о заражении.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Олеся Савельева
Здоровье
врач-терапевт
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