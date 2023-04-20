Терапевт Савельева рассказала, как лечить корь в домашних условиях

311 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/dermatitis-rash-viral-disease-with-immunodeficiency-on-arm-of-young-adult-asian-scratch-with-itch-measles-virus-viral-exanthem_21781191.htm#page=3&query=measles&position=21&from_view=search&track=sph
корь

Врач-терапевт Олеся Савельева: человеку, который заразился корью, нужно несколько дней провести в полной изоляции.

Терапевт Савельева рассказала, что в случае заражения корью необходимо обращаться к врачам при появлении симптомов инфекции. Клиническая картина кори напоминает ОРВИ, однако от простуды ее отличает сыпь, которая возникает на голове (затрагивает кожу и слизистую поверхность ротовой полости) и распространяется на все тело, образуя скопления в виде пятен.

«Фабрикантка» Саша Савельева показалась публике неузнаваемой


Симптомы кори:
  • Кашель.
  • Насморк.
  • Конъюнктивит.
  • Боль в горле.
  • Яркая красная сыпь на бледной коже.
Говоря о том, как лечить корь в домашних условиях, Олеся Савельева подчеркнула: заболевший человек должен быть полностью изолирован от остальных.

Терапевт Савельева указала на опасные сочетания витаминов и минералов


«Необходима полная изоляция – в течение четырех дней не стоит даже выходить из комнаты. Непривитому человеку ни в коем случае нельзя контактировать с больным».

По словам медика, домашнее лечение заболевших корью допускается при условии, что у них не возникает осложнений, тяжелых состояний. Что рекомендуется делать:
  • Использовать противовирусные, жаропонижающие, сосудосуживающие средства.
  • Избегать яркого освещения комнаты.
  • Регулярно проветривать помещение, осуществлять влажную уборку.
  • Придерживаться легкого питания, включающего диетические супы, сваренные на пару мясо, овощи.
«Предотвратить заражение корью можно только с помощью прививки. Если вакцину поставили вовремя или человек уже перенес заболевание, у него появляется стойкий иммунитет к кори», - сообщила специалист в интервью «СЭ».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заболевший корью человек может не подозревать о заражении.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Олеся Савельева
Олеся Савельева
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Терапевт Савельева посоветовала доступные способы защиты от ОРВИ
Певица Саша Савельева подтвердила, что стала матерью
Чем опасен низкий гемоглобин: объясняет врач
Теги : корь, домашнее лечение, Олеся Савельева