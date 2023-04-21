Лор Зайцев посоветовал гипертоникам не использовать «взрослые» капли для носа
Отоларинголог Владимир Зайцев: людям с гипертонией лучше пользоваться детскими средствами.
Лор Зайцев напомни в интервью, что сосудосуживающие средства могут быть опасными для гипертоников.
«В любом сосудосуживающем средстве для носа лекарственной единицей является адреналин. Он повышает артериальное давление», - сообщил специалист.
Беседуя с «Москвой 24», он отметил, что при имеющейся гипертонии предпочтительнее пользоваться детскими каплями для носа. По словам лора Зайцева, гипертоники, согласно рекомендациям, должны пользоваться назальными средствами с концентрацией 0,05%. Спустя 5-7 минут после применения капель нос будет не лишним промыть.
Также врач обратил внимание на то, что сосудосуживающие средства не являются лекарством. Такие капли и спреи предназначены для снятия дискомфортного симптома – заложенности носа. Но как патологию они ее не лечат, а скорее маскируют, в то время как стойкую заложенность нужно обязательно лечить.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повороты головой помогают быстро снизить повысившиеся кровяное давление.
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Владимир Зайцев
Здоровье
отоларинголог, кандидат медицинских наук
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