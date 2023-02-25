ЛОР-врач: применение сосудосуживающих капель при насморке – это ошибка

«Использование сосудосуживающих капель во время лечения насморка никак не поможет избавиться от болезни, а подобный способ справиться с недугом является не более чем самообманом».

«При насморке нужно обратиться к врачу, который назначит правильные препараты и лечение, - заявил эксперт.

Отоларинголог Зайцев высказался в интервью о том, что главной ошибкой россиян, мешающей лечению насморка, является его самолечение с использованием сосудосуживающих капель. Беседуя с порталом URA.RU, ЛОР-врач предупредил Зайцев подчеркнул: не нужно думать, что стоит при начавшемся насморке покапать аптечные капли – и он пройдет. На самом деле их применение «вопроса не решает», это не более чем самообман.Отоларинголог добавил, что нос начинает «течь» в условиях холода – такая реакция со стороны слизистой является способом уберечься от переохлаждения. Но иногда насморк сигнализирует о том, что у человека имеются хронические заболевания, ринит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что запах изо рта может сигнализировать о развитии диабета.

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