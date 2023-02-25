ЛОР-врач: применение сосудосуживающих капель при насморке – это ошибка
ЛОР-врач Владимир Зайцев посоветовал россиянам не использовать сосудосуживающие капли при лечении насморка.
Отоларинголог Зайцев высказался в интервью о том, что главной ошибкой россиян, мешающей лечению насморка, является его самолечение с использованием сосудосуживающих капель. Беседуя с порталом URA.RU, ЛОР-врач предупредил:
«Использование сосудосуживающих капель во время лечения насморка никак не поможет избавиться от болезни, а подобный способ справиться с недугом является не более чем самообманом».
Зайцев подчеркнул: не нужно думать, что стоит при начавшемся насморке покапать аптечные капли – и он пройдет. На самом деле их применение «вопроса не решает», это не более чем самообман.
«При насморке нужно обратиться к врачу, который назначит правильные препараты и лечение, - заявил эксперт.
Отоларинголог добавил, что нос начинает «течь» в условиях холода – такая реакция со стороны слизистой является способом уберечься от переохлаждения. Но иногда насморк сигнализирует о том, что у человека имеются хронические заболевания, ринит.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что запах изо рта может сигнализировать о развитии диабета.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владимир Зайцев
Здоровье
врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук
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