Терапевт Романенко: ингаляции и горячие напитки опасны при высокой температуре

«При высокой температуре не следует делать согревающие процедуры», - сказала, в частности, медик.

«Лучше употреблять напитки температуры человеческого тела. Хорошо, если это будет вода или несладкий чай», – сообщила терапевт «Москве 24».

«Алкоголь будет повышать токсическое воздействие на печень. Плюс он может вызвать спазм сосудов. Это будет еще больше способствовать повышению температуры тела», – рассказала специалист.

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, многие так называемые домашние средства, призванные улучшать самочувствие человека с. высокой температурой, могут на самом деле оказаться опасными для организма.С учетом этого Романенко посоветовала не употреблять ничего горячего. Чрезмерный нагрев лишь усилит жар, что может вызвать нежелательные ответные реакции со стороны иммунной системы. Поэтому нужно отказаться от горячих напитков.Также, добавила медик, при высокой температуре могут быть опасны ингаляции горячим паром и горячие ножные ванны. Последствием таких процедур может стать повреждение слизистой ротоглотки и носовой полости, а также обезвоживание, вызванное усилением потливости.Что еще очень вредно: употреблять алкоголь. Романенко объяснила, что его прием при повышенной температуре лишь увеличит нагрузку на без того ослабленный организм.Врач. порекомендовала снижать температуру только если она превышает 38 градусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лор-врач Владимир Зайцев предупредил об опасности капель для носа для людей с гипертонией.

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