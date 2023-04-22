Диетолог Пономарева предупреждает о пяти здоровых продуктах, которые повышают давление





"Употребление в пищу слишком большого количества продуктов, богатых солью, может привести к повышению артериального давления", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Ферментированные продукты

Оливки

Суп

«Однако часто супы готовятся с использованием бульонов и других соленых ароматизаторов, которые могут увеличить количество натрия. Консервированные супы особенно богаты натрием, так как соль используется для сохранения срока годности продукта».

Кокосовое масло

«Хотя точный механизм еще не до конца изучен, он может повышать кровяное давление за счет изменения выработки гормонов и воспаления».

Фруктовый сок

Ни для кого не секрет, что неправильное питание может стать причиной высокого кровяного давления. Однако, когда вы наполняете свою корзину для покупок продуктами, которые позиционируются как полезные для здоровья, вы не ожидаете, что ваше кровяное давление поднимется. По словам диетолога, есть пять, казалось бы, здоровых продуктов, которые могут подвергнуть ваши кровеносные сосуды риску.Насыщенные полезными кишечными бактериями ферментированные продукты, такие как кимчи и квашенная капуста, переживают бум своей популярности.Причина, по которой соль может увеличить ваши показания, сводится к задержке воды. Когда вы едите соль, она втягивает воду в кровь, увеличивая объем крови в сосудах.Еще одним полезным продуктом питания, богатым солью, являются оливки. Хотя они содержат мононенасыщенные жиры, полезные для сердца, действует то же правило.Супы, наполненные овощами и бобовыми, могут быть одним из основных продуктов здорового питания.Кокосовое масло, которое часто покупают в качестве более здоровой альтернативы, связано не с солью.По словам диетолога, этот тип масла содержит насыщенные жиры, которые могут повысить не только уровень холестерина, но и кровяное давление.Последней здоровой пищей, на которую стоит обратить внимание, является фруктовый сок из-за количества содержащихся в нем свободных сахаров. При чрезмерном употреблении эти типы калорий, которые не насыщают, могут способствовать увеличению веса.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

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