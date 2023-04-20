Нутрициолог Строков назвал 3 противораковых продукта, которые снижают риск смерти на 30%









Какао

«Сырое какао содержит полифенолы — антиоксиданты, которые помогают в восстановлении ДНК. Напиток также богат алкалоидом теобромином, который помогает уменьшить воспаление и может защитить вас от таких заболеваний, как болезни сердца, рак и диабет».

Зеленый чай

«Зеленый чай содержит антиоксиданты, называемые катехинами, которые уменьшают воспаление и способствуют восстановлению ДНК. Зеленый чай содержит EGCG, самый мощный тип катехина, который также улучшает ваше настроение, сжигает жир и даже улучшает здоровье глаз».

Зеленый кофе

В еде есть нечто большее, чем просто ее внешний вид и вкус. Фактически, питательный профиль некоторых продуктов может быть настолько мощным, что он может предотвратить серьезные угрозы долголетию, такие как рак. Нутрициолог поделился тремя продуктами, которые могут сделать это с удовольствием.Хотя универсального подхода к долголетию не существует, здоровое питание является основой долгой и здоровой жизни.Врач-нутрициолог Игорь Строков поделился тремя продуктами, которые действительно выделяются из ряда.Если вы не чувствуете соблазна заменить свою ежедневную чашку чая на ее зеленую альтернативу.Более того, по словам эксперта, даже одна чашка зеленого чая может изменить ситуацию.Хотя этот вариант может показаться экзотическим, зеленые кофейные зерна — это просто необжаренные кофейные зерна.Кофейные зерна от природы зеленые, но в процессе обжарки они становятся коричневыми. Зеленые кофейные зерна богаты антиоксидантами и другими фармакологически активными соединениями, которые снижают риск развития рака и воспаления, но процесс обжарки нарушает некоторые из этих свойств.Эксперт добавил, что вы должны стремиться к трем чашкам этого напитка в день, не превышая при этом 400 мг кофеина.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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