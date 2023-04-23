Если вы ложитесь спать в носках, на простыни попадают те же бактерии, что и в фекалиях

"Новое исследование мазков показало, что если ложиться спать в грязных носках, на простыни могут попасть неприятные бактерии. Для анализа были взяты мазки с носков разных людей, которые носили с 7 утра до 11 вечера", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Бактерии, известные как Pseudomonas aeruginosa, могут инфицировать ваши дыхательные пути и мочевыводящие пути. Микроорганизмы в основном опасны для тех, у кого есть проблемы со здоровьем".

«Я бы порекомендовал ложиться в постель в чистой пижаме и чистой паре носков — если вы решите носить носки в постели».





Однако, если вы также ложитесь спать в носках для дополнительного тепла, новое исследование предложит вам надеть новую пару. К сожалению, исследования показывают, что ваши носки могут содержать те же бактерии, что и в фекальных выделениях.Каждый человек носил одни и те же носки, когда носил обувь, занимался спортом и занимался своими обычными повседневными делами. Проанализировав эти мазки, исследователи обнаружили, что половина носков содержала те же бактерии, которые обычно встречаются у тараканов и в экскрементах.Инфекция Pseudomonas представляет угрозу только для тех, у кого ослаблен иммунитет, таких как люди с диабетом, муковисцидозом, ожогами, раком, реципиенты органов для трансплантации и новорожденные дети.Pseudomonas процветают во влажной и влажной среде, что делает вашу кровать идеальной для них. Ночью постель теплая, и вы потеете , так что это идеальная среда для размножения патогенов, таких как псевдомонада, золотистый стафилококк и кишечная палочка.Тем не менее, не отказывайтесь от носков в постели полностью, поскольку данные свидетельствуют о том, что они могут быть полезны для вашего сна. Надев носки, вы согреваете ноги, заставляя кровь приливать к коже, а кровеносные сосуды расширяются, рассеивая тепло.Ранее МедикФорум писал о пользе огурцов.

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