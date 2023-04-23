Невролог Аникина: мигрень от обычной головной боли отличает непереносимость

«Мигрень сопровождается вегетативными расстройствами: это непереносимость света, звука или запаха», - сообщила медик «Москве 24».

«Распределение боли может быть вперед или назад от виска, от затылка, от уровня шеи», - уточнила врач-невролог.

Невролог Аникина рассказала в интервью о состояниях, позволяющих идентифицировать возникшую мигрень. Специалист заявила, что мигрени свойственна непереносимость каких-то компонентов окружающей среды – например, яркого света.Марина Аникина добавила, что часто именно фактор запаха становится триггером мигрени.Еще одна отличительная характеристика мигрени – боль только в одной половине головы.По словам Аникиной, люди, у которых случаются мигрени, значительно повышен риск инсульта. Склонность к ней означает, что имеются сосудистые или нейровоспалительные нарушения, усиливающие подверженность тромбозу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что склонность к отеку ног может говорить об имеющихся заболеваниях

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