Невролог Аникина: мигрень от обычной головной боли отличает непереносимость

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головная боль

Врач-невролог Марина Аникина: непереносимость разных раздражителей отличает мигрень от обычных головных болей.

Невролог Аникина рассказала в интервью о состояниях, позволяющих идентифицировать возникшую мигрень. Специалист заявила, что мигрени свойственна непереносимость каких-то компонентов окружающей среды – например, яркого света.

«Мигрень сопровождается вегетативными расстройствами: это непереносимость света, звука или запаха», - сообщила медик «Москве 24».

Марина Аникина добавила, что часто именно фактор запаха становится триггером мигрени.
Еще одна отличительная характеристика мигрени – боль только в одной половине головы.

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«Распределение боли может быть вперед или назад от виска, от затылка, от уровня шеи», - уточнила врач-невролог.

По словам Аникиной, люди, у которых случаются мигрени, значительно повышен риск инсульта. Склонность к ней означает, что имеются сосудистые или нейровоспалительные нарушения, усиливающие подверженность тромбозу.

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Марина Аникина
Марина Аникина
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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