Что отличает мигрень от обычной головной боли: невролог Баскова

«Интенсивность головной боли напряжения никогда не будет такой сильной, как при мигрени», - заявила Таисия Баскова.

боль является односторонней

боль ощущается как пульсирующая или как стук по голове

болезненность отдает в висок или в глаз

обостряется чувствительность к свету и звуку – они способны вызывать раздражение, тошноту

боль усиливается при физической нагрузке.

В интервью невролога Басковой прозвучали объяснения об отличии мигрени от обычно головной боли, которая как правило бывает болью напряжения. Специалист отметила, что обычно люди начинают жаловаться на головную боль в обстоятельствах стресса, длительной сидячей деятельности, что обусловливается нарушением функций перикраниальных мышц, находящихся в зоне шеи. От этого вида головной боли напряжения мигрени, в первую очередь, отличаются интенсивностью.Изданию «Газете.ru» врач-невролог рассказала , что мигрень отличают приступы острой боли: они способны длиться от нескольких часов до трех дней.Также медик перечислила другие особенности мигрени:Невролог подчеркнула: с головной болью, которая длится несколько дней, следует обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем заставляют людей просыпаться утром с головной болью.

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