Что отличает мигрень от обычной головной боли: невролог Баскова

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мигрень

Врач-невролог Таисия Баскова: мигрень может лишить человека возможности вести обычную жизнь.

В интервью невролога Басковой прозвучали объяснения об отличии мигрени от обычно головной боли, которая как правило бывает болью напряжения. Специалист отметила, что обычно люди начинают жаловаться на головную боль в обстоятельствах стресса, длительной сидячей деятельности, что обусловливается нарушением функций перикраниальных мышц, находящихся в зоне шеи. От этого вида головной боли напряжения мигрени, в первую очередь, отличаются интенсивностью.

«Интенсивность головной боли напряжения никогда не будет такой сильной, как при мигрени», - заявила Таисия Баскова.

Изданию «Газете.ru» врач-невролог рассказала, что мигрень отличают приступы острой боли: они способны длиться от нескольких часов до трех дней.

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Также медик перечислила другие особенности мигрени:
  • боль является односторонней
  • боль ощущается как пульсирующая или как стук по голове
  • болезненность отдает в висок или в глаз
  • обостряется чувствительность к свету и звуку – они способны вызывать раздражение, тошноту
  • боль усиливается при физической нагрузке.
Невролог подчеркнула: с головной болью, которая длится несколько дней, следует обращаться к врачу.

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Таисия Баскова
Таисия Баскова
Здоровье
член Российского межрегионального общества по изучению боли, невролог
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