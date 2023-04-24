Хирург Ширяев перечислил неспецифические симптомы полипов в кишечнике

«Полипы толстой кишки могут развиться у любого человека, но люди старше 50 лет, с избыточным весом, а также люди, которые регулярно употребляют жирную пищу, курильщики или люди с семейным анамнезом полипов или рака толстой кишки подвергаются большему риску их образования».

Кровотечение из ректальной области.

Изменение цвета стула. Кровь может появляться в виде красных прожилок на стуле или придавать ему очень темный, темно-малиновый цвет.

Изменение привычек кишечника: например, возникают запор или диарея, длящиеся дольше нескольких дней.

Боль. Большой полип толстой кишки может частично блокировать кишечник и вызывать абдоминальные колики.

Железодефицитная анемия. Небольшое, но хроническое кровотечение из полипа может привести к снижению уровня железа в организме и появлению симптомов анемии.

Полипы толстой кишки представляют собой небольшие бугорки на ее внутренней поверхности, их размер колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Полипы бывают разных форм: некоторые имеют форму стебля и грибовидную форму, а некоторые почти плоские, рассказал в беседе с «МедикФорум» хирург высшей квалификационной категории Евгений Шиярев.По словам медика, большинство полипов безвредны, однако со временем некоторые из них могут перерасти в рак толстой кишки, и это может оказаться фатальным, если он диагностируется на поздних стадиях.Хирург Ширяев назвал симптомы, которые могут указывать на полипы. Эти симптомы являются неспецифическими, поскольку наблюдаются и при других заболеваниях.Лучшим способом выявить наличие полипов является колоноскопия. – большинство людей с полипами толстой кишки не имеют симптомов. Проводить проверку следует начинать в возрасте 50 лет, а для лиц с историей колоректального рака в семье – с 45 лет, подчеркнул хирург.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая боль может возникать при раке поджелудочной железы.

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