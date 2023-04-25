Ароматические палочки и чистящие средства увеличивают риск заболеваний легких и сердца

"Когда мы обычно думаем о загрязнении воздуха, мы думаем о том, что снаружи — автомобили, самолеты, выбросы и тому подобное. Но есть обычные предметы домашнего обихода, которые могут загрязнять интерьер наших домов", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Чистящие средства, такие как полироль для мебели, освежитель воздуха, средство для чистки ковров, средство для чистки духовки, а также аэрозоли, такие как дезодорант и лак для волос, содержат так называемые летучие органические соединения или летучие органические соединения, которые при вдыхании могут раздражать наши дыхательные пути, вызывать тошнота и повреждение наших нервов и других органов».

Внутри квартир могут скрываться различные загрязнители воздуха внутри помещений. К сожалению, эти надоедливые вещества могут повышать риск различных проблем со здоровьем, от болезней легких до инсультов.Плохое качество воздуха в помещении связано с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже инсультами.Опасными предметами домашнего обихода являютсяпоскольку при горении они выделяют крошечные частицы других загрязняющих веществ.В частности, ароматические палочки испускают более чем в 100 раз больше мелких частиц, чем ароматизированная свеча. Рекомендуется зажигать их в хорошо проветриваемых больших помещениях.Последняя группа предметов, на которые стоит обратить внимание, — это те самые вещи, которые должны содержать наши дома в чистоте и безопасности.Невозможно избежать всего этого в наших домах, но сведя к минимуму их использование, посадив много комнатных растений и открыв окна для хорошей вентиляции, вы можете улучшить качество воздуха в помещении.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках деменции.

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