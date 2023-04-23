Невролог рассказывает как определить самые ранние признаки деменции

"Например, вы можете внезапно потерять способность делать то, что могли делать всю свою жизнь, например, водить машину или готовить чашку чая. Спутанность сознания также наблюдается наряду с неспособностью узнавать знакомых людей или имена и плохой концентрацией внимания. «Например, человек с деменцией может быть сбит с толку тем, почему его партнер говорит ему, что он уже позавтракал, когда он не может вспомнить, как ел. Или они могут испытывать замешательство и страх, если не узнают человека, но им говорят, что они знают его много лет. Кто-то с деменцией может попытаться рационализировать эту эмоциональную реакцию, ища ответы», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Каждый мозг уникален, а это означает, что не существует универсального сценария, объясняющего, как именно будет развиваться деменция. Тем не менее, эксперт поделилсяДеменция вызывается повреждением мозга, которое может повлиять на области органа, участвующие в создании и воспроизведении воспоминаний. Поэтому одним из самых ранних признаков могут быть проблемы с памятью.Это может представлять собой трудности с запоминанием недавних событий, встреч, того, где что находится и как делать то, что можно было бы классифицировать как рутинное.Вы можете заметить, что начинаете задавать себе вопросы вроде «Лгут ли мне люди?» или «Я болен?».По словам Алехиной, замешательство может побудить вас уйти в себя и отказаться от участия в вещах, которые вам когда-то нравились. Хотя эти два предупредительных сигнала могут появиться рано, трудно определить точные временные рамки.Ранее МедикФорум писал о пользе огурцов.

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