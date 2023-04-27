Невролог назвала 5 признаков при ходьбе, которые указывают на деменцию с тельцами Леви
Если вы заметили у близкого человека какие-либо признаки деменции, вам следует как можно скорее обратиться за помощью.
Деменция - это синдром или группа симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Чем старше вы становитесь, тем чаще это проявляется в таких проблемах, как потеря памяти и изменения в поведении. Тем не менее, могут быть физические признаки, на которые следует обратить внимание.
«Существует более 200 видов слабоумия. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной. Каждый тип деменции останавливает работу клеток мозга человека в определенных областях, влияя на его способность запоминать, думать и говорить», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Также известная как деменция с тельцами Леви, она имеет тенденцию к медленному прогрессированию. Обычно это влияет только на людей старше 65 лет и постепенно ухудшается в течение многих лет.
По сравнению с другими типами деменции у людей с тельцами Леви память страдает меньше. Поэтому наблюдение за физическим поведением может иметь ключевое значение для постановки диагноза.
"Пять симптомов деменции с тельцами Леви, которые будут заметны, когда кто-то ходит".
Это:
- Медленное движение
- Трудности при ходьбе
- перетасовка
- Выглядит жестким
- Проблемы с балансом, приводящие к падениям
Другие симптомы деменции с тельцами Леви включают:
- Повторяющиеся зрительные галлюцинации
- Нарушенный сон
- Внезапные изменения и колебания бдительности
- Тремор – обычно в руках в состоянии покоя
- Проблемы с мочевым пузырем и кишечником
- Трудности с глотанием
- Изменения настроения и поведения, такие как тревога и депрессия
- Заблуждения и паранойя
- Нарушение обоняния
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