Невролог назвала 5 признаков при ходьбе, которые указывают на деменцию с тельцами Леви

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Невролог назвала 5 признаков при ходьбе, которые указывают на деменцию с тельцами Леви


Если вы заметили у близкого человека какие-либо признаки деменции, вам следует как можно скорее обратиться за помощью.


Деменция - это синдром или группа симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Чем старше вы становитесь, тем чаще это проявляется в таких проблемах, как потеря памяти и изменения в поведении. Тем не менее, могут быть физические признаки, на которые следует обратить внимание.

‌«Существует более 200 видов слабоумия. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной. Каждый тип деменции останавливает работу клеток мозга человека в определенных областях, влияя на его способность запоминать, думать и говорить», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Также известная как деменция с тельцами Леви, она имеет тенденцию к медленному прогрессированию.‌ Обычно это влияет только на людей старше 65 лет и постепенно ухудшается в течение многих лет.

‌По сравнению с другими типами деменции у людей с тельцами Леви память страдает меньше.‌ Поэтому наблюдение за физическим поведением может иметь ключевое значение для постановки диагноза.

"Пять симптомов деменции с тельцами Леви, которые будут заметны, когда кто-то ходит".

Это:
  • Медленное движение
  • Трудности при ходьбе
  • перетасовка
  • Выглядит жестким
  • Проблемы с балансом, приводящие к падениям
‌Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает какие-либо из этих симптомов, особенно в сочетании с другими признаками деменции, вам следует как можно скорее обратиться к врачу.


Деменция с тельцами Леви: ранние признаки, не связанные с потерей памяти


‌Другие симптомы деменции с тельцами Леви включают:‌
  • Повторяющиеся зрительные галлюцинации
  • Нарушенный сон
  • Внезапные изменения и колебания бдительности
  • Тремор – обычно в руках в состоянии покоя
  • Проблемы с мочевым пузырем и кишечником
  • Трудности с глотанием
  • Изменения настроения и поведения, такие как тревога и депрессия
  • Заблуждения и паранойя
  • Нарушение обоняния
‌Это также может вызвать изменения артериального давления и температуры тела.


Признаки и симптомы деменции с тельцами Леви



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