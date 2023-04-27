Невролог назвала 5 признаков при ходьбе, которые указывают на деменцию с тельцами Леви

‌«Существует более 200 видов слабоумия. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной. Каждый тип деменции останавливает работу клеток мозга человека в определенных областях, влияя на его способность запоминать, думать и говорить», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Пять симптомов деменции с тельцами Леви, которые будут заметны, когда кто-то ходит".

Медленное движение

Трудности при ходьбе

перетасовка

Выглядит жестким

Проблемы с балансом, приводящие к падениям

Повторяющиеся зрительные галлюцинации

Нарушенный сон

Внезапные изменения и колебания бдительности

Тремор – обычно в руках в состоянии покоя

Проблемы с мочевым пузырем и кишечником

Трудности с глотанием

Изменения настроения и поведения, такие как тревога и депрессия

Заблуждения и паранойя

Нарушение обоняния

Деменция - это синдром или группа симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Чем старше вы становитесь, тем чаще это проявляется в таких проблемах, как потеря памяти и изменения в поведении. Тем не менее, могут быть физические признаки, на которые следует обратить внимание.Также известная как деменция с тельцами Леви, она имеет тенденцию к медленному прогрессированию.‌ Обычно это влияет только на людей старше 65 лет и постепенно ухудшается в течение многих лет.‌По сравнению с другими типами деменции у людей с тельцами Леви память страдает меньше.‌ Поэтому наблюдение за физическим поведением может иметь ключевое значение для постановки диагноза.‌Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает какие-либо из этих симптомов, особенно в сочетании с другими признаками деменции, вам следует как можно скорее обратиться к врачу.‌Это также может вызвать изменения артериального давления и температуры тела.Ранее МедикФорум писал о симптоме рака кишечника.

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