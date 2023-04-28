Новый штамм Covid Arcturus вызывать симптом, который можно принять за аллергию

"Covid Arcturus имеет новый симптом, который редко наблюдался у прошлых штаммов вируса. Пациенты с Covid страдают конъюнктивитом. Когда дело доходит до симптомов, мы все еще видим такие вещи, как боль в горле, кашель, лихорадка. Но люди говорят о новом симптоме — это симптом конъюнктивита, или, как мы его чаще знаем, конъюнктивит. Это происходит как у детей, так и у взрослых", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Вариант Covid XBB.1.16, более известный как Arcturus, является последним штаммом, вызвавшим обеспокоенность во всем мире. Арктур был впервые обнаружен Всемирной организацией здравоохранения в январе.С тех пор подвариант Omicron распространился по крайней мере в 34 странах, что привело к значительному увеличению случаев заболевания.В некоторых частях Индии официальные лица вновь ввели обязательные маски для лица из-за угрозы перенапряжения в больницах, находящихся в состоянии повышенной готовности. А из Индии поступили сообщения о новом симптоме, которого не было у предыдущих штаммов вируса.Однако она объяснила, что это не было чем-то совершенно новым для Covid, поскольку некоторые из прошлых штаммов вызывали схожие симптомы.Если у вас есть некоторые из этих симптомов — слезящиеся глаза, красные зудящие глаза или другие симптомы простуды — особенно сейчас, когда циркулирует этот новый подвариант, не списывайте это на аллергию, сделайте тест на Covid и поговорите с вашего лечащего врача, чтобы он мог дать вам дальнейшие рекомендации относительно лечения.Ранее МедикФорум писал о пользе утреннего стакана воды.

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