Врач Нечаева рассказала об ошибках во время оказания первой помощи

.«При ДТП есть золотое правило: «Не двигать, не переворачивать пострадавших без жизненной необходимости». Даже сотрудники МЧС без медицинских работников стараются максимально разбирать предметы или сам автомобиль вокруг пострадавшего, нежели насильственно вытаскивать его из покореженного транспортного средства», – уточнила специалист.

Врач Нечаева перечислила распространенные ошибки, допускаемые во время оказания первой помощи. Медик, в частности, заметила, что многие люди имеют представление о ней по просмотренным когда-то фильмам: например, знают о массаже сердца, искусственном дыхании. Но если тот, кто хочет помочь, не является врачом или не был специально обучен, первое, что ему следует сделать при виде пострадавшего – позвонить, чтобы вызвать скорую помощь. Кроме того, прежде чем оказывать первую помощь, важно удостовериться в том, что место, где находится пострадавший, является безопасным для других людей.Елена Нечаева предупредила: стремление как-то физически воздействовать на человека в попытках ему помочь может оказаться большой ошибкой. Не нужно, например, не будучи медиком, выполнять искусственное дыхание. Также не следует помогать подниматься тем, кто мог перенести инфаркт или инсульт. Лучшее, что можно сделать – оперативно вызвать скорую помощь к месту, где произошло ухудшение самочувствия с возможным падением.Кроме того, ошибками врач назвала самостоятельное вправление вывихов и выравнивание поврежденных конечностей, других частей тела. До осмотра специалистами травмированные части тела должны оставаться насколько возможно в положении, возникшем при повреждении.Не нужно стремиться оказывать помощь, если произошло падение с высоты или были получены травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. В этих обстоятельствах своими действиями можно только навредить, сказала врач Нечаева в беседе с РИАМО.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях появление синяков должно обследоваться врачами.

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