Нутрициолог Строков делится простым продуктом который «защищает от рака кишечника»
Основной ингредиент насыщен клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидами, которые могут снизить риск развития рака кишечника.
Рак кишечника является четвертой по распространенности формой заболевания, но второй по смертности — на него приходится 10 процентов всех смертей от рака. Хотя не всегда известно, что вызывает развитие болезни, существуют определенные факторы, повышающие или снижающие риск.
Одним из таких факторов является диета: считается, что одни продукты увеличивают шансы заболеть, а другие уменьшают.
"Чечевица — это продукт, который может защитить не только от рака кишечника, но и от всех видов рака в целом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Польза для здоровья от чечевицы
С точки зрения защиты от рака кишечника, чечевица полна пребиотической клетчатки, которая полезна для здоровья нашего кишечника. Но дело не только в том, что они богаты антиоксидантами и флавоноидами, которые снижают риск развития рака в целом.
«В чечевице также есть фолиевая кислота и калий, которые полезны для нашего кровяного давления и здоровья сердца. И если вы пытаетесь сократить потребление красного мяса, нам нужно заменить его растительными белками, которыми полна чечевица».
Симптомы рака кишечника включают:
- Изменения в вашем стуле, такие как более мягкий стул, диарея или запор
- Вам нужно какать чаще или реже, чем обычно.
- Кровь в кале, которая может выглядеть красной или черной
- Кровотечение из вашего дна
- Часто чувствуете, что вам нужно какать, даже если вы только что были в туалете
- Боль в животе
- Вздутие живота
- Похудение без усилий
- Чувство сильной усталости без причины
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