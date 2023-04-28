Нутрициолог Строков делится простым продуктом который «защищает от рака кишечника»

"Чечевица — это продукт, который может защитить не только от рака кишечника, но и от всех видов рака в целом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Польза для здоровья от чечевицы

«В чечевице также есть фолиевая кислота и калий, которые полезны для нашего кровяного давления и здоровья сердца. И если вы пытаетесь сократить потребление красного мяса, нам нужно заменить его растительными белками, которыми полна чечевица».

Изменения в вашем стуле, такие как более мягкий стул, диарея или запор

Вам нужно какать чаще или реже, чем обычно.

Кровь в кале, которая может выглядеть красной или черной

Кровотечение из вашего дна

Часто чувствуете, что вам нужно какать, даже если вы только что были в туалете

Боль в животе

Вздутие живота

Похудение без усилий

Чувство сильной усталости без причины

Рак кишечника является четвертой по распространенности формой заболевания, но второй по смертности — на него приходится 10 процентов всех смертей от рака. Хотя не всегда известно, что вызывает развитие болезни, существуют определенные факторы, повышающие или снижающие риск.Одним из таких факторов является диета: считается, что одни продукты увеличивают шансы заболеть, а другие уменьшают.С точки зрения защиты от рака кишечника, чечевица полна пребиотической клетчатки, которая полезна для здоровья нашего кишечника. Но дело не только в том, что они богаты антиоксидантами и флавоноидами, которые снижают риск развития рака в целом.Ранее МедикФорум писал о пользе утреннего стакана воды.

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