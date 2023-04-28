Нутрициолог Строков делится простым продуктом который «защищает от рака кишечника»

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Нутрициолог Строков делится простым продуктом который «защищает от рака кишечника»


Основной ингредиент насыщен клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидами, которые могут снизить риск развития рака кишечника.


Рак кишечника является четвертой по распространенности формой заболевания, но второй по смертности — на него приходится 10 процентов всех смертей от рака. Хотя не всегда известно, что вызывает развитие болезни, существуют определенные факторы, повышающие или снижающие риск. 

Одним из таких факторов является диета: считается, что одни продукты увеличивают шансы заболеть, а другие уменьшают.

"Чечевица — это продукт, который может защитить не только от рака кишечника, но и от всех видов рака в целом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.



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Польза для здоровья от чечевицы


С точки зрения защиты от рака кишечника, чечевица полна пребиотической клетчатки, которая полезна для здоровья нашего кишечника. Но дело не только в том, что они богаты антиоксидантами и флавоноидами, которые снижают риск развития рака в целом.

«В чечевице также есть фолиевая кислота и калий, которые полезны для нашего кровяного давления и здоровья сердца. И если вы пытаетесь сократить потребление красного мяса, нам нужно заменить его растительными белками, которыми полна чечевица».


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Симптомы рака кишечника включают:
  • Изменения в вашем стуле, такие как более мягкий стул, диарея или запор
  • Вам нужно какать чаще или реже, чем обычно.
  • Кровь в кале, которая может выглядеть красной или черной
  • Кровотечение из вашего дна
  • Часто чувствуете, что вам нужно какать, даже если вы только что были в туалете
  • Боль в животе
  • Вздутие живота
  • Похудение без усилий
  • Чувство сильной усталости без причины


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