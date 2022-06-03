Рак кишечника: чрезмерное потребление овощей может увеличивает риск
Более половины всех случаев рака кишечника можно предотвратить. Одним из лучших способов предотвратить развитие рака всех видов является правильный образ жизни. Это включает в себя отказ от курения, снижение потребления алкоголя, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.
Недавнее исследование показало, что употребление маринованных овощей может увеличить риск развития рака кишечника.
Онколог Андрей Воробьев прокомментировал исследование специально для МедикФорум.
«Чрезмерное потребление маринованных овощей может быть фактором риска рака кишечника. В то время как маринованные овощи увеличивали индивидуальный риск рака кишечника. Бобовые снижают риск рака кишечника».
К симптомам рака кишечника, на которые следует обратить внимание, относятся:
• стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника
• кровотечение
• кровь в кале
• крайняя усталость без видимой причины
• боль или опухоль в животе
Хотя эти симптомы будут нервировать, если их испытать, это не означает, что рак определенно является их причиной.
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