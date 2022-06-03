Рак кишечника: чрезмерное потребление овощей может увеличивает риск

«Чрезмерное потребление маринованных овощей может быть фактором риска рака кишечника. В то время как маринованные овощи увеличивали индивидуальный риск рака кишечника. Бобовые снижают риск рака кишечника».

Недавнее исследование показало, что• стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника• кровотечение• кровь в кале• крайняя усталость без видимой причины• боль или опухоль в животеХотя эти симптомы будут нервировать, если их испытать, это не означает, что рак определенно является их причиной.Ранее Медикфорум писал о том, как питаться после 60 лет.