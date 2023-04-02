Онколог Карасев рассказал, может ли язва зажить сама по себе
Онколог, хирург, эндоскопист Иван Карасев отметил, что многие не знают, что такое язва желудка. Люди часто задают вопрос: может ли язва зажить сама по себе.
Язва 12-перстной кишки является результатом воспаления слизистой оболочки желудка на протяжении долгого времени, из-за чего в дальнейшем образуются ранки. Обычно язва начинается с гастрита, на который большинство не обращают внимания. Из желудка воспаление распространяется дальше, и образуется язва 12-перстной кишки, отметил врач.
— Может ли язва зажить сама по себе? Язва сама по себе плохо заживает без должного лечения, все таки язва — это не разбитая коленка, — написал онколог в своем блоге.
Он также рассказал, чем опасна язва. Речь идет о:
- внутреннем кровотечении;
- прободении или перфорации язвы(дырки в желудке)
- смертельно опасном процессе, когда содержимое желудка выливается в брюшную полость (нужна срочная операция)
— Язвы имеют очень высокую склонность к перерождению в онкологию, особенно те, которые плохо поддаются лечению, — подчеркнул специалист.
Как заподозрить язву желудка? Симптомы:
- отрыжка с кислым привкусом;
- тошнота;
- позывы к рвоте;
- постоянное чувство тяжести в желудке;
- быстрое насыщение;
- потеря аппетита;
- нарушение стула;
- повышенное газообразование;
- вздутие живота.
Как узнать, есть ли гастрит или язва?
При гастрите боль обычно проявляется после еды примерно через 3-4 часа. При язве боль возникает сразу или не позднее чем через час после принятия пищи. Также появляется тошнота и даже рвота.
Где болит при язве желудка?
Болевые ощущения в подложечной области с левой стороны. При язвенной болезни они отличаются периодичностью — могут затухать и снова появляться.
Какой язык при язве желудка?
Налет на языке имеет серовато-белый цвет. При язвенной болезни желудка белесый налет на языке легко удаляется. При этом может возникать ощущение жжения и болезненности.
Признаки осложненного течения язвенной болезни, необходима срочная помощь:
- сильная, острая «кинжальная» боль в животе;
- рвота по типу «кофейной гущи» или алой кровью;
- черный, «дегтеобразный» стул;
- сильная слабость;
- головокружение;
- «мушки» перед глазами;
- шум в ушах;
- сильное сердцебиение;
- холодный липкий пот;
- обморочное состояние.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасёв
Медицина
онколог, хирург, эндоскопист
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