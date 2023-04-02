Онколог Карасев рассказал, может ли язва зажить сама по себе

внутреннем кровотечении;

прободении или перфорации язвы(дырки в желудке)

смертельно опасном процессе, когда содержимое желудка выливается в брюшную полость (нужна срочная операция)

отрыжка с кислым привкусом;

тошнота;

позывы к рвоте;

постоянное чувство тяжести в желудке;

быстрое насыщение;

потеря аппетита;

нарушение стула;

повышенное газообразование;

вздутие живота.

сильная, острая «кинжальная» боль в животе;

рвота по типу «кофейной гущи» или алой кровью;

черный, «дегтеобразный» стул;

сильная слабость;

головокружение;

«мушки» перед глазами;

шум в ушах;

сильное сердцебиение;

холодный липкий пот;

обморочное состояние.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.