Онколог Карасев рассказал, может ли язва зажить сама по себе

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живот

Онколог, хирург, эндоскопист Иван Карасев отметил, что многие не знают, что такое язва желудка. Люди часто задают вопрос: может ли язва зажить сама по себе.

Язва 12-перстной кишки является результатом воспаления слизистой оболочки желудка на протяжении долгого времени, из-за чего в дальнейшем образуются ранки. Обычно язва начинается с гастрита, на который большинство не обращают внимания. Из желудка воспаление распространяется дальше, и образуется язва 12-перстной кишки, отметил врач.

— Может ли язва зажить сама по себе? Язва сама по себе плохо заживает без должного лечения, все таки язва — это не разбитая коленка, — написал онколог в своем блоге.

Он также рассказал, чем опасна язва. Речь идет о:

  • внутреннем кровотечении; 
  • прободении или перфорации язвы(дырки в желудке) 
  • смертельно опасном процессе, когда содержимое желудка выливается в брюшную полость (нужна срочная операция) 

— Язвы имеют очень высокую склонность к перерождению в онкологию, особенно те, которые плохо поддаются лечению, — подчеркнул специалист.

Как заподозрить язву желудка? Симптомы:
  • отрыжка с кислым привкусом;
  • тошнота;
  • позывы к рвоте;
  • постоянное чувство тяжести в желудке;
  • быстрое насыщение;
  • потеря аппетита;
  • нарушение стула;
  • повышенное газообразование;
  • вздутие живота.

Как узнать, есть ли гастрит или язва?

При гастрите боль обычно проявляется после еды примерно через 3-4 часа. При язве боль возникает сразу или не позднее чем через час после принятия пищи. Также появляется тошнота и даже рвота.

Где болит при язве желудка?

Болевые ощущения в подложечной области с левой стороны. При язвенной болезни они отличаются периодичностью — могут затухать и снова появляться.

Какой язык при язве желудка?

Налет на языке имеет серовато-белый цвет. При язвенной болезни желудка белесый налет на языке легко удаляется. При этом может возникать ощущение жжения и болезненности.

Признаки осложненного течения язвенной болезни, необходима срочная помощь:
  • сильная, острая «кинжальная» боль в животе;
  • рвота по типу «кофейной гущи» или алой кровью;
  • черный, «дегтеобразный» стул;
  • сильная слабость;
  • головокружение;
  • «мушки» перед глазами;
  • шум в ушах;
  • сильное сердцебиение;
  • холодный липкий пот;
  • обморочное состояние.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасёв
Иван Карасёв
Медицина
онколог, хирург, эндоскопист
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