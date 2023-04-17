Онколог Воробьев: 4 признака рака, которые проявляются с самого утра

«Пациенты, пораженные смертельным заболеванием, могут заметить симптомы сразу после пробуждения. В то время как каждый может чувствовать себя немного усталым и плохо с самого утра, следующие признаки не следует игнорировать. Пациент может чувствовать, что просыпается весь в поту, а также в жару. Если это сопровождается сухим кашлем более трех недель или кровью в мокроте, это может указывать на рак легких», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кашель, который не проходит в течение трех недель

Длительный кашель, который усиливается

Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться

Кашель с кровью

Боль или боль при дыхании или кашле

Постоянная одышка

Постоянная усталость или недостаток энергии

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше

Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании

Хриплый голос

Отек лица или шеи

Постоянная боль в груди или плече

Симптомы рака часто расплывчаты и едва различимы, что затрудняет идентификацию заболевания. К счастью, знание того, что искать, может стать первым шагом к быстрому обнаружению. Врач поделился четырьмя предупредительными признаками рака легких, которые могут появиться утром.В то время как упорный кашель является печально известным предупредительным признаком рака легких, другие части вашего тела также могут сообщить о страшном заболевании.Если вы не знаете, мокрота, также известная как мокрота, представляет собой густую слизь, образующуюся в ваших легких.Если у вас есть хроническое заболевание, поражающее легкие, оно может вызвать отхаркивание мокроты. Врач добавил, что вам следует «обратиться за неотложной медицинской помощью», если вы страдаете от любого из этих симптомов.Ранее МедикФорум писал о дефиците магния.

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