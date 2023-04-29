Врач Юрочкин: гормональные и психические нарушения могут вызывать потливость ночью

«Ключевую роль в выработке гормонов играет щитовидная железа. Если по каким-то причинам вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы, это может способствовать ночной потливости», - объяснил врач.

«Любому, кто страдает от повторяющейся ночной потливости и не может объяснить ее причину, следует обратиться к терапевту. Таким симптомом может проявляться серьезное отклонение – например нарушение обмена веществ, аутоиммунное заболевание, заболевание сердца или психическое заболевание».

Процесс потоотделения важен для организма, но в определенных ситуациях оно может доставлять дискомфорт, поскольку его редко можно контролировать. Ночная потливость считается нормальной до определенных пределов. Если человек потеет так сильно, что просыпается с влажными и липкими волосами, ощущает мокрые от пота одежду и белье, это с большой вероятностью связано с имеющимся в организме нарушением, – сообщил в беседе с «МедикФорум» эндокринолог Александр Юрочкин.По словам медика, гормоны и обмен веществ влияют на терморегуляцию тела. Гормональные и обменные нарушения часто стимулируют выработку пота, когда человек отдыхает (например, ночью во сне).Александр Юрочкин заметил, что ночная потливость нередко наблюдается у людей, склонных к тревожным расстройствам, паническим атакам, экзистенциальным страхам.Ночная потливость является очень распространенным побочным эффектом многих лекарств, добавил специалист.Потливость ночью может возникать из-за лихорадки – побочного эффекта многих инфекций, включая туберкулез, бруцеллез, столбняк, ВИЧ, грипп или коронавирус.Обструктивное апноэ сна – это расстройство дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткое время, и в его крови повышается уровень углекислого газа. Синдром обструктивного апноэ сна диагностируют, когда количество остановок дыхания превышает десять в течение часа. В его случае из-за недостаточного снабжение организма кислородом во время сна ночью человек начинает потеть.Врач предупредил:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях нужно обращаться к врачу с возникшим синяком.

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