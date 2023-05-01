Калории, похмелье и головные боли - главные мифы об алкоголе

Помогает ли жирная пища перед питьем?

"С хорошей основой перед употреблением алкоголю требуется больше времени, чтобы попасть в кровь", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

При питье через соломинку пьянеешь быстрее?

"Все дело в скорости: вы просто быстрее пьете через соломинку и быстрее пьянеете".

Помогает ли алкоголь пищеварению?

Кто пьет вперемешку, быстрее пьянеет?

"Так что это тоже ерунда - и не спасает от похмелья наутро".

Женщины меньше переносят алкоголь, чем мужчины?

"Это также связано с содержанием жидкости в организме: у женщин она ниже, чем у мужчин, и алкоголь распределяется по меньшему количеству жидкости".

Можно ли быстрее заснуть с алкоголем?

Есть много и жирно, прежде чем пить, чтобы оставаться трезвым дольше? Это действительно может сработать.Однако полный желудок не препятствует полному усвоению алкоголя. Это просто поможет вам не напиться так же легко.Вы опьянеете быстрее, если будете пить напиток через соломинку. Верно? Длинные напитки или коктейли обычно подаются с соломинкой. Но это не меняет содержания алкоголя в напитке.А шнапс после еды помогает пищеварению и снимает чувство сытости? Это не совсем так. Алкоголь не помогает пищеварению, он его замедляет. Однако верно то, что шнапс оказывает расслабляющее действие на мышцы, а значит, и на желудок.В этом мифе также нет ни капли правды. Это зависит не от заказа напитков, а от их количества.Женщины пьянеют быстрее мужчин — этот миф верен. Женская печень расщепляет алкоголь медленнее, чем мужская.Следовательно, концентрация алкоголя в крови в промилле у женщин выше, чем у мужчин при одинаковом количестве выпивки.Сначала да, потому что алкоголь успокаивает нервы и облегчает засыпание. Но после этого все выглядит уже не так хорошо: организму снова приходится расщеплять алкоголь, поэтому сон становится более беспокойным и вероятность того, что он выспится всю ночь, снижается.Ранее МедикФорум писал о вреде обезжиренных продуктов.

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