Диетолог Лушникова: обезжиренные продукты могут довести до повышенного холестерина

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молочные продукты

Терапевт и диетолог Ольга Лушникова: постоянное присутствие обезжиренных продуктов в рационе вредит здоровью.

Диетолог Лушникова напомнила, что жиры в определенном количестве нужны организму. Благодаря жиру он лучше усваивает многие витамины. Кроме того, жиры используются  в производстве гормонов, поддерживают хорошее состояние кожи, ногтей и волос.

Специалист отметила, что радикальное сокращение жиров  в рационе неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья, поэтому не следует увлекаться обезжиренными продуктами.

«Обезжиренный рацион – причина огромного количества проблем с настроением, иммунитетом, либидо, фертильностью. Кроме того, постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина», - предупредила диетолог.

Беседуя с «Газетой.Ru», Ольга Лушникова объяснила, что при дефиците нужного жира в питании организм в порядке компенсации активизирует собственные механизмы по выработке жировых компонентов, липидов. В этом случае жироотложение может происходить более интенсивно. Постоянно употребляемые обезжиренные продукты могут довести до повышенного холестерина.

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Также специалист обратила внимание на то, что обезжиренная продукция часто содержит добавки, улучшающие ее вкус. Жирные продукты кажутся вкусными именно из-а присутствия жира, его отсутствие производители часто пытаются  восполнить тем, что организм получать не должен.

Обезжиренные продукты могут нанести вред организму


«Производители добавляют крахмал, рафинированный сахар, сахарозаменители, и это дает дополнительные калории, повышает гликемический индекс продуктов», – предупредила диетолог.

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Ольга Лушникова
Ольга Лушникова
ЗОЖ
диетолог-терапевт
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