Кардиолог Панова объяснила, когда из-за одышки нужно обращаться к врачу
В некоторых случаях проблемы с дыханием требуют незамедлительного обращения к врачам.
Дыхание является механической, но в то же время очень сложной функцией тела, связанной с работой мозга, сердца, мышц, нервов, дыхательных путей, а также с психологическими факторами (например, стрессом). Нарушения дыхания, одышка могут означать, что возникли проблемы с функционированием любого из вышеперечисленных органов, сообщила в беседе с «МедикФорум» врач-кардиолог Анна Панова.
«Одышка может быть тревожным сигналом болезней сердца и легких, таких как ХОБЛ, эмфизема, легочный фиброз, легочная эмболия. Кроме того, одышку могут вызывать заболевания почек и неврологические расстройства», - уточнила Панова.
Кардиолог объяснила, когда из-за одышки нужно обращаться к врачу
«Если одышка сопровождается болью в груди, челюсти или плечах, и при этом человек обильно потеет, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как это может быть сердечный приступ».
Часто возникающие приступы одышки также являются серьезным поводом записаться на прием к врачу.
Как себе помочь при одышке.
- Если это происходит в помещении, то нужно обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно, переместиться туда, где более свежо.
- Ослабить одежду, освободиться от аксессуаров, которые могут мешать дышать.
- Стараться делать глубокие вдохи через равные промежутки времени.
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