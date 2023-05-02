Кардиолог Панова объяснила, когда из-за одышки нужно обращаться к врачу

«Одышка может быть тревожным сигналом болезней сердца и легких, таких как ХОБЛ, эмфизема, легочный фиброз, легочная эмболия. Кроме того, одышку могут вызывать заболевания почек и неврологические расстройства», - уточнила Панова.

«Если одышка сопровождается болью в груди, челюсти или плечах, и при этом человек обильно потеет, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как это может быть сердечный приступ».

Если это происходит в помещении, то нужно обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно, переместиться туда, где более свежо.

Ослабить одежду, освободиться от аксессуаров, которые могут мешать дышать.

Стараться делать глубокие вдохи через равные промежутки времени.

Дыхание является механической, но в то же время очень сложной функцией тела, связанной с работой мозга, сердца, мышц, нервов, дыхательных путей, а также с психологическими факторами (например, стрессом). Нарушения дыхания, одышка могут означать, что возникли проблемы с функционированием любого из вышеперечисленных органов, сообщила в беседе с «МедикФорум» врач-кардиолог Анна Панова.Кардиолог объяснила, когда из-за одышки нужно обращаться к врачуЧасто возникающие приступы одышки также являются серьезным поводом записаться на прием к врачу.Как себе помочь при одышке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одышка была названа британскими медиками среди симптомов рака

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