Нутрициолог Строков назвал 4 способа уменьшить свой биологический возраст и прожить дольше

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Нутрициолог Строков назвал 4 способа уменьшить свой биологический возраст и прожить дольше


Совет нутрициолога Игоря Строкова по обращению вспять вашего биологического возраста заключается в том, чтобы заниматься физической активностью.


Это краеугольный камень всех антивозрастных программ, поскольку он помогает поддерживать мышечную массу, физические упражнения улучшают здоровье сердца и уменьшают воспаление.

Аэробные упражнения рекомендуются три раза в неделю, которые могут включать:
  • Плавание
  • Бег
  • Быстрая ходьба
  • Езда на велосипеде
Нутрициолог Игорь Строков является поклонником прерывистого голодания, чтобы замедлить скорость старения.

«Я стараюсь уложить свой основной прием пищи в несколько часов в день, когда это возможно. И этот период голодания также оказал большое влияние на мой предполагаемый биологический возраст», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Что касается полезных напитков то это две чашки зеленого чая матча в день. Хотя исследования его антивозрастных свойств еще не завершены, чай матча действительно содержит антиоксиданты, которые могут помочь ограничить повреждение клеток.

"Хронический стресс связан с воспалением. Слишком сильное воспаление связано с болезнью, поэтому важно отдавать приоритет снижению стресса в своей жизни".


4 способа обратить биологический возраст вспять — советы, которые стоит попробовать


Четыре способа замедлить биологическое старение и увеличить продолжительность жизни:
  • Частые упражнения
  • Прерывистый пост
  • чай маття
  • Снизить стресс.

Действия по снятию стресса могут включать в себя принятие мер по устранению любых действий, общение с людьми и проведение некоторого «времени для себя».

"Если вы думаете, что ничего не можете сделать со своей проблемой, ваш стресс может усилиться. Это чувство потери контроля является одной из основных причин стресса и плохого самочувствия".



Открыто новое средство в борьбе со старением



Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.



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