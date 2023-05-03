Нутрициолог Строков назвал 4 способа уменьшить свой биологический возраст и прожить дольше

Плавание

Бег

Быстрая ходьба

Езда на велосипеде

«Я стараюсь уложить свой основной прием пищи в несколько часов в день, когда это возможно. И этот период голодания также оказал большое влияние на мой предполагаемый биологический возраст», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Хронический стресс связан с воспалением. Слишком сильное воспаление связано с болезнью, поэтому важно отдавать приоритет снижению стресса в своей жизни".

Частые упражнения

Прерывистый пост

чай маття

Снизить стресс.

"Если вы думаете, что ничего не можете сделать со своей проблемой, ваш стресс может усилиться. Это чувство потери контроля является одной из основных причин стресса и плохого самочувствия".





Это краеугольный камень всех антивозрастных программ, поскольку он помогает поддерживать мышечную массу, физические упражнения улучшают здоровье сердца и уменьшают воспаление.Нутрициолог Игорь Строков является поклонником прерывистого голодания, чтобы замедлить скорость старения.Что касается полезных напитков то это две чашки зеленого чая матча в день. Хотя исследования его антивозрастных свойств еще не завершены, чай матча действительно содержит антиоксиданты, которые могут помочь ограничить повреждение клеток.Действия по снятию стресса могут включать в себя принятие мер по устранению любых действий, общение с людьми и проведение некоторого «времени для себя».Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.

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