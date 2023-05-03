Нутрициолог Строков назвал 4 способа уменьшить свой биологический возраст и прожить дольше
Совет нутрициолога Игоря Строкова по обращению вспять вашего биологического возраста заключается в том, чтобы заниматься физической активностью.
Это краеугольный камень всех антивозрастных программ, поскольку он помогает поддерживать мышечную массу, физические упражнения улучшают здоровье сердца и уменьшают воспаление.
Аэробные упражнения рекомендуются три раза в неделю, которые могут включать:
- Плавание
- Бег
- Быстрая ходьба
- Езда на велосипеде
«Я стараюсь уложить свой основной прием пищи в несколько часов в день, когда это возможно. И этот период голодания также оказал большое влияние на мой предполагаемый биологический возраст», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Что касается полезных напитков то это две чашки зеленого чая матча в день. Хотя исследования его антивозрастных свойств еще не завершены, чай матча действительно содержит антиоксиданты, которые могут помочь ограничить повреждение клеток.
"Хронический стресс связан с воспалением. Слишком сильное воспаление связано с болезнью, поэтому важно отдавать приоритет снижению стресса в своей жизни".
Четыре способа замедлить биологическое старение и увеличить продолжительность жизни:
- Частые упражнения
- Прерывистый пост
- чай маття
- Снизить стресс.
Действия по снятию стресса могут включать в себя принятие мер по устранению любых действий, общение с людьми и проведение некоторого «времени для себя».
"Если вы думаете, что ничего не можете сделать со своей проблемой, ваш стресс может усилиться. Это чувство потери контроля является одной из основных причин стресса и плохого самочувствия".
Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.
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