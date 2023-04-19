Нутрициолог Строков назвал идеальный завтрак для быстрой потери веса и запуска метаболизма

«Варёные, вареные, яичница или омлет — они дольше сохранят чувство сытости по сравнению с хлопьями или тостами. Вкусно с зеленью и пармезаном или копченым лососем и щепоткой чили», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Для тех, кто любит фруктовый салат по утрам, яблоки, груши и ягоды лучше, чем «сладкие» фрукты, такие как манго, ананас и дыня".

Многие говорят, что завтрак — самый важный прием пищи за день, а диетологи считают, что каждый день нужно начинать одинаково — с яиц.В яйцах всего около 70-80 калорий, и они содержат много высококачественного белка, а также другие вещества, такие как витамин D и селен. Для тех, кто не является большим поклонником яиц или просто хочет их смешать, полножирный йогурт — еще один отличный вариант.ВыберитеИли посыпьте орехами и щепоткой корицы,По его словам, есть некоторые продукты для завтрака, которых следует избегать.Большинство сухих завтраков «нагружены сахаром». Вместо этого выбирайте овсяные хлопья, так как они более волокнистые. Также следует избегать выпечки на завтрак.Ранее МедикФорум писал о вреде гель-лака.

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