Диетолог Пономарева делится лучшими десертами для похудения

"Хорошие новости для любителей шоколада: его можно перекусывать и при этом худеть. Идеальный десерт для похудения содержит мало углеводов, особенно добавленных сахаров. Идеальный десерт для здоровья содержит натуральные сахара в сочетании с полезными жирами и белками. Попробуйте какао-мусс", - советует врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Похудение не означает отказ от любимых продуктов навсегда. По-прежнему вполне возможно насладиться случайным десертом или угощением. Вот пудинги, которые следует есть тем, кто надеется похудеть.Потеря веса может быть трудным путешествием, особенно когда люди, сидящие на диете, ограничивают себя и полностью отказываются от своих любимых лакомств.Она объяснила, что, хотя темный шоколад с высоким содержанием какао содержит половину количества сахара, его уровень все еще высок. Какао-порошок, скорее, обеспечиваетКакао-порошок можно смешать с кокосовым маслом, кокосовой водой и авокадо, чтобы получился идеальный мусс.Также Пономарева рекомендовалаобъяснив, что белок и медленные углеводы насыщают. Мало того, сырой какао может «удовлетворить тягу к шоколаду», и человеку, сидящему на диете, не нужно вонзать зубы в огромную плитку шоколада.Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.

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