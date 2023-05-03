Диетолог Пономарева делится лучшими десертами для похудения
Диетолог поделилась лучшими десертами, которые стоит есть людям, которые хотят похудеть.
Похудение не означает отказ от любимых продуктов навсегда. По-прежнему вполне возможно насладиться случайным десертом или угощением. Вот пудинги, которые следует есть тем, кто надеется похудеть.
Потеря веса может быть трудным путешествием, особенно когда люди, сидящие на диете, ограничивают себя и полностью отказываются от своих любимых лакомств.
"Хорошие новости для любителей шоколада: его можно перекусывать и при этом худеть. Идеальный десерт для похудения содержит мало углеводов, особенно добавленных сахаров. Идеальный десерт для здоровья содержит натуральные сахара в сочетании с полезными жирами и белками. Попробуйте какао-мусс", - советует врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Она объяснила, что, хотя темный шоколад с высоким содержанием какао содержит половину количества сахара, его уровень все еще высок. Какао-порошок, скорее, обеспечивает «интенсивный шоколадный удар без сахара».
Какао-порошок можно смешать с кокосовым маслом, кокосовой водой и авокадо, чтобы получился идеальный мусс.
Также Пономарева рекомендовала смешать сырой какао, орехи кешью, кокосовое масло, порошок зеленого чая и овес. Она назвала его «одним из лучших десертов для похудения», объяснив, что белок и медленные углеводы насыщают. Мало того, сырой какао может «удовлетворить тягу к шоколаду», и человеку, сидящему на диете, не нужно вонзать зубы в огромную плитку шоколада.
Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.
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