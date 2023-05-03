Врач Александр Мясников предупредил о вспышках дифтерии

«Вспышки дифтерии возникают и сейчас», - предупредил доктор.

«Если в стране нет эпидемии, ты не заболеешь. Но, если ты находишься там, где дифтерия встречается – мы говорим про ту же Новосибирскую область, где появляются новые штаммы, где дифтерия циркулирует, где есть высокий шанс, что появится вариант с выработкой эндотоксина, – это уже проблема», – констатировал специалист.

Врач Мясников рассказал, что распространение дифтерии происходит капельным путем и в первую очередь инфекция стремится закрепиться в дыхательных путях и легких. В горле заболевших людей образуется пленка, попытки освободиться от нее вызывают кровотечение. Александр Мясников заметил, что пленка может распространяться по носоглотке и дыхательным путям, забивая их. Последствием этого процесса может стать смерть.Врач обратил внимание на то, что многие считают дифтерию болезнью прошлого. Но, к примеру, в 90-е годы среди россиян и других жителей стран СНГ было зафиксировано несколько тысяч случаев смертей от последствий дифтерии.По словам Александра Мясникова, иммунитет к заболеванию может «вымываться». Так, к 60 годам, даже если человек в прошлом болел или прививался, – он все равно подвергается риску подхватить эту инфекцию из-за сокращения антител.Александр Мясников подчеркнул, что делать прививку от дифтерии можно и нужно не только в детском возрасте. Также он посоветовал взрослым людям прививаться от коклюша – иммунитет к нему в зрелые годы тоже «падает».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда нужно обращаться к врачу из-за возникшей одышки.

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