Ревматолог Галиуллин рассказал, какие суставы могут пострадать от подагры

«Основным симптомом подагры является внезапная и сильная боль с воспалением в одном или нескольких суставах», - рассказал специалист.

припухлость в пораженном суставе и вокруг него

красная, блестящая кожа над пораженным суставом

зуд и шелушение кожи по мере уменьшения отека

невозможность движения

повышенная чувствительность – даже легкое давление покрывала может быть невыносимым.

Пальцы ног (особенно сустав большого пальца ноги).

Верхняя часть стопы.

Лодыжки.

Колени.

Пальцы рук.

Локти

Дать отдых пораженной конечности (если это нога, ее следует приподнять).

Избегать любой нагрузки на пострадавший сустав.

Держать сустав в прохладе (можно приложить пакет со льдом, завернутый в ткань, - не дольше чем на 20 минут).

Подагра является разновидностью артрита: в ее случае вокруг суставов концентрируются мелкие кристаллы мочевой кислоты, которые раздражают их, вызывают воспаление и боль. В интервью «МедикФорум» ревматолог Галиуллин заметил, что подагра в основном поражает мужчин старше 30 лет и женщин в постменопаузе, причем мужчины страдают от нее значительно чаще.Другие симптомы:Врач Галиуллин уточнил, какие суставы могут быть поражены при подагре.Если не лечить болезнь, то со временем она может «атаковать» все большее количество суставов, предупредил врач.Первая помощь при подагре.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда становится опасным низкое кровяное давление.

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