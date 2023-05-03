Ревматолог Галиуллин рассказал, какие суставы могут пострадать от подагры

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подагра

Врач-ревматолог Равиль Галиуллин: подагра чаще встречается у мужчин.

Подагра является разновидностью артрита: в ее случае вокруг суставов концентрируются мелкие кристаллы мочевой кислоты, которые раздражают их, вызывают воспаление и боль. В интервью «МедикФорум» ревматолог Галиуллин заметил, что подагра в основном поражает мужчин старше 30 лет и женщин в постменопаузе, причем мужчины страдают от нее значительно чаще.

Врач: подагра чаще поражает суставы у мужчин


«Основным симптомом подагры является внезапная и сильная боль с воспалением в одном или нескольких суставах», - рассказал специалист.

Другие симптомы:
  • припухлость в пораженном суставе и вокруг него
  • красная, блестящая кожа над пораженным суставом
  • зуд и шелушение кожи по мере уменьшения отека
  • невозможность движения
  • повышенная чувствительность – даже легкое давление покрывала может быть невыносимым.
Врач Галиуллин уточнил, какие суставы могут быть поражены при подагре.
  • Пальцы ног (особенно сустав большого пальца ноги).
  • Верхняя часть стопы.
  • Лодыжки.
  • Колени.
  • Пальцы рук.
  • Локти
Если не лечить болезнь, то со временем она может «атаковать» все большее количество суставов, предупредил врач.

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Первая помощь при подагре.
  • Дать отдых пораженной конечности (если это нога, ее следует приподнять).
  • Избегать любой нагрузки на пострадавший сустав.
  • Держать сустав в прохладе (можно приложить пакет со льдом, завернутый в ткань, - не дольше чем на 20 минут).
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Теги : подагра, болезни суставов, Равиль Галиуллин