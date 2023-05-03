Ревматолог Галиуллин рассказал, какие суставы могут пострадать от подагры
Врач-ревматолог Равиль Галиуллин: подагра чаще встречается у мужчин.
Подагра является разновидностью артрита: в ее случае вокруг суставов концентрируются мелкие кристаллы мочевой кислоты, которые раздражают их, вызывают воспаление и боль. В интервью «МедикФорум» ревматолог Галиуллин заметил, что подагра в основном поражает мужчин старше 30 лет и женщин в постменопаузе, причем мужчины страдают от нее значительно чаще.
«Основным симптомом подагры является внезапная и сильная боль с воспалением в одном или нескольких суставах», - рассказал специалист.
Другие симптомы:
- припухлость в пораженном суставе и вокруг него
- красная, блестящая кожа над пораженным суставом
- зуд и шелушение кожи по мере уменьшения отека
- невозможность движения
- повышенная чувствительность – даже легкое давление покрывала может быть невыносимым.
- Пальцы ног (особенно сустав большого пальца ноги).
- Верхняя часть стопы.
- Лодыжки.
- Колени.
- Пальцы рук.
- Локти
Первая помощь при подагре.
- Дать отдых пораженной конечности (если это нога, ее следует приподнять).
- Избегать любой нагрузки на пострадавший сустав.
- Держать сустав в прохладе (можно приложить пакет со льдом, завернутый в ткань, - не дольше чем на 20 минут).
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