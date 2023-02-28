Врач: подагра чаще поражает суставы у мужчин

«Подагра поражает первый плюснефаланговый сустав (большой палец ноги), предплюсну, голеностопные суставы и колени, а на верхних конечностях – запястья, локти, пальцы рук», - сообщил медик.

Боль, которая может быть от умеренной до очень сильной, острой и достаточно интенсивной, чтобы мешать ходить, будить ночью.

Отек пораженных суставов.

Жар и покраснение в месте воспаления.

Ограничение подвижности суставов.

Развитие подагры связано с неспособностью организма регулировать уровень выработки или выведения мочевой кислоты – вещества, образующегося как конечный продукт метаболизма пуринов, некоторых белков, содержащихся в разных продуктах. Если мочевая кислота не выводится должным образом, и ее уровень повышается, это вызывает отложение ее кристаллов в суставах и окружающих тканях, что ведет к их воспалению и далее к подагре, рассказал в беседе с «Медикорум» врач-ревматолог Равиль Галиуллин.Врач предупредил: подагра чаще поражает суставы у мужчин, обычно возникает после 50 лет.Ревматолог подчеркнул: подагру нужно обязательно лечить, без надлежащего лечения они может привести к стойкой деформации и разрушению пораженных суставов. Кроме того, повышенный уровень мочевой кислоты может влиять на проблемы с почками (способствует появлению камней в почках и почечной недостаточности), а также на сердечно-сосудистые проблемы.Какими симптомами проявляется подагра?При лечении подагры могут назначить препараты, снижающие выработку мочевой кислоты, или препараты, увеличивающие ее выведение из организма. Очень большое значение имеет то, соблюдает ли пострадавший человек диетические ограничения. При подагре нужно избегать продуктов, богатых пуринами, таких как субпродукты, мясные бульоны и мясо, моллюски, рыба, бобовые. Кроме того, подагрикам вреден алкоголь (особенно пиво), а также безалкогольные напитки с подсластителями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки сахарного диабета можно заметить утром после пробуждения.

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