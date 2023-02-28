Врач: подагра чаще поражает суставы у мужчин
Подагра является распространенным воспалительным заболеванием суставов.
Развитие подагры связано с неспособностью организма регулировать уровень выработки или выведения мочевой кислоты – вещества, образующегося как конечный продукт метаболизма пуринов, некоторых белков, содержащихся в разных продуктах. Если мочевая кислота не выводится должным образом, и ее уровень повышается, это вызывает отложение ее кристаллов в суставах и окружающих тканях, что ведет к их воспалению и далее к подагре, рассказал в беседе с «Медикорум» врач-ревматолог Равиль Галиуллин.
Врач предупредил: подагра чаще поражает суставы у мужчин, обычно возникает после 50 лет.
«Подагра поражает первый плюснефаланговый сустав (большой палец ноги), предплюсну, голеностопные суставы и колени, а на верхних конечностях – запястья, локти, пальцы рук», - сообщил медик.
Ревматолог подчеркнул: подагру нужно обязательно лечить, без надлежащего лечения они может привести к стойкой деформации и разрушению пораженных суставов. Кроме того, повышенный уровень мочевой кислоты может влиять на проблемы с почками (способствует появлению камней в почках и почечной недостаточности), а также на сердечно-сосудистые проблемы.
Какими симптомами проявляется подагра?
- Боль, которая может быть от умеренной до очень сильной, острой и достаточно интенсивной, чтобы мешать ходить, будить ночью.
- Отек пораженных суставов.
- Жар и покраснение в месте воспаления.
- Ограничение подвижности суставов.
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