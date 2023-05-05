Терапевт Кондрахин: отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности
Врач-терапевт Андрей Кондрахин: отеки ног являются одним из признаков плохой насосной функции сердца.
Терапевт Кондрахин проинформировал, какие проблемы со здоровьем проявляются отеком нижних конечностей. По словам медика, данная проблема может сигнализировать об имеющейся у человека сердечной недостаточности.
«Отек ног при сердечной недостаточности возникает из-за того, что страдает насосная функция сердца – оно плохо перекачивает кровь», - заявил специалист «Москве 24».
Конечно, не каждый отек, которому подвергаются ноги, обуславливается именно сердечной патологией. Но если следы от давления пальцев, носков или обуви на отекших ногах держатся длительное время, с большой вероятностью это объясняется плохой работой сердца.
Кроме того, отекшие ноги часто наблюдаются при варикозе.
«При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей, и возникают отеки», – рассказал Андрей Кондрахин.
Терапевт добавил, что ноги иногда начинают отекать у людей, принимающих кардиологические препараты – некоторые из таких лекарств обладают подобным эффектом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие серьезные заболевания могут вызывать сухость во рту.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий