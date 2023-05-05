Терапевт Кондрахин: отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности

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проблемы с ногами

Врач-терапевт Андрей Кондрахин: отеки ног являются одним из признаков плохой насосной функции сердца.

Терапевт Кондрахин проинформировал, какие проблемы со здоровьем проявляются отеком нижних конечностей. По словам медика, данная проблема может сигнализировать об имеющейся у человека сердечной недостаточности.

«Отек ног при сердечной недостаточности возникает из-за того, что страдает насосная функция сердца – оно плохо перекачивает кровь», - заявил специалист «Москве 24».

Конечно, не каждый отек, которому подвергаются ноги,  обуславливается именно сердечной патологией. Но если следы от давления пальцев, носков или обуви на отекших ногах держатся длительное время, с большой вероятностью это объясняется плохой работой сердца.

Кроме того, отекшие ноги часто наблюдаются при варикозе.

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«При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей, и возникают отеки», – рассказал Андрей Кондрахин.

Терапевт добавил, что ноги иногда начинают отекать у людей, принимающих кардиологические препараты – некоторые из таких лекарств обладают подобным эффектом.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : отеки ног, сердечная недостаточность, Андрей Кондрахин