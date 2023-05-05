Терапевт Кондрахин: отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности

«Отек ног при сердечной недостаточности возникает из-за того, что страдает насосная функция сердца – оно плохо перекачивает кровь», - заявил специалист «Москве 24».

«При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей, и возникают отеки», – рассказал Андрей Кондрахин.

Терапевт Кондрахин проинформировал, какие проблемы со здоровьем проявляются отеком нижних конечностей. По словам медика, данная проблема может сигнализировать об имеющейся у человека сердечной недостаточности.Конечно, не каждый отек, которому подвергаются ноги, обуславливается именно сердечной патологией. Но если следы от давления пальцев, носков или обуви на отекших ногах держатся длительное время, с большой вероятностью это объясняется плохой работой сердца.Кроме того, отекшие ноги часто наблюдаются при варикозе.Терапевт добавил, что ноги иногда начинают отекать у людей, принимающих кардиологические препараты – некоторые из таких лекарств обладают подобным эффектом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие серьезные заболевания могут вызывать сухость во рту.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.