Доктор Малышева: отеки ног могут говорить о серьезных проблемах с сердцем

«Отеки на ногах у людей, у которых этот недуг сопровождаются одышкой, являются проявлением сердечной недостаточности и неспособности сердца перекачать кровь», - сообщила доктор Малышева.

Доктор медицинских наук Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом рассказали о неочевидных симптомах серьезных проблем с сердцем. По данным врачей, о нарушениях в работе сердца могут говорить отеки ног, одышка.Кардиолог Гандельман уточнил, что слабая сердечная деятельность ведет к застою крови, ее скапливанию глубоко в ногах. Следствием этого становится отечность конечностей.Медики заявили, что людям, которые стаи чаще замечать отеки в ногах, следует обследовать сердце – в частности, выполнить УЗИ органа и ЭКГ. Их результаты дают возможность с точностью определить сердечную патологию и план ее лечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасными могут быть липомы – жировые уплотнения под кожей.

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