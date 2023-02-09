Доктор Малышева: отеки ног могут говорить о серьезных проблемах с сердцем
По словам профессора Малышевой, отеки ног могут быть признаком сердечной недостаточности.
Доктор медицинских наук Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом рассказали о неочевидных симптомах серьезных проблем с сердцем. По данным врачей, о нарушениях в работе сердца могут говорить отеки ног, одышка.
«Отеки на ногах у людей, у которых этот недуг сопровождаются одышкой, являются проявлением сердечной недостаточности и неспособности сердца перекачать кровь», - сообщила доктор Малышева.
Кардиолог Гандельман уточнил, что слабая сердечная деятельность ведет к застою крови, ее скапливанию глубоко в ногах. Следствием этого становится отечность конечностей.
Медики заявили, что людям, которые стаи чаще замечать отеки в ногах, следует обследовать сердце – в частности, выполнить УЗИ органа и ЭКГ. Их результаты дают возможность с точностью определить сердечную патологию и план ее лечения.
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Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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