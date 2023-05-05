Пять распространенных признаков рака, на которые часто не обращают внимание

Кашель с кровью может свидетельствовать о раке легких.

Кровью в стуле проявляется рак толстой или прямой кишки.

Аномальное вагинальное кровотечение может быть связано с раком шейки матки или эндометрия.

Кровь в моче является одним из признаков рака мочевого пузыря или почек.

Кровянистые выделения из сосков могут указывать на рак молочной железы.

Рак является одним из самых смертоносных заболеваний, он во многих случаях неизлечим. Тем не менее, немало и таких видов рака, которые можно успешно лечить, если вовремя диагностировать. Для этого нужно следить за телом, знать о его изменениях, не оставлять без внимания возникающий дискомфорт. Если возникает опухоль, то по мере роста она начинает воздействовать на близлежащие органы, нервы и кровеносные сосуды, что может вызывать некоторые симптомы. Распознавание этих индикаторов может поспособствовать более ранней диагностике и, возможно, лучшему прогнозу, сообщили врачи из британской организации по исследованию рака Cancer Research UK. Они назвали несколько распространенных признаков рака, на которые часто не обращают внимание.Если вы стали часто замечать, что задыхаетесь при обычной деятельности или при ходьбе по лестнице, это может быть признаком чего-то серьезного – лучше обследоваться! Одышка может возникать, когда организм не получает достаточного количества кислорода, и легкие пытаются втянуть больше воздуха, чтобы компенсировать это.Врачи отмечают, что у заболевших раком часто происходит интенсивное ночное потоотделение, сопровождаемое лихорадкой. Лихорадочные состояния могут возникать при раке крови, таком как лейкемия или лимфома.По словам специалистов, необъяснимая потеря веса может вызываться и другими патологиями, например, заболеваниями щитовидной железы или печени. Отличие рака в том, что потеря веса может произойти внезапно и стать заметной.. Утомление, которое не проходит, несмотря на достаточное количество сна, может быть симптомом серьезной проблемы со здоровьем. Значительная усталость является одним из признаков лейкемии.Некоторые виды кровотечений могут свидетельствовать о раке, и к ним следует относиться очень серьезно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут возникать как предвестники рака кишечника

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