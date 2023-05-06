Шафран полезен для глаз: помогает при возрастной дегенерацией желтого пятна

«Шафран наиболее известен как специя, используемая для приготовления пищи и придания вкуса пище. Однако в последние годы эта специя все чаще изучается на предмет ее лечебных свойств и влияния на сердечно-сосудистые и глазные заболевания. В частности, шафран обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Даже суточная доза от 20 до 50 мг в течение трех месяцев и более может улучшить контрастную чувствительность и способность видеть буквы на тестовой таблице».

Когда мы рассматриваем нашу диету как способ улучшить наше здоровье и самочувствие, мы часто не думаем о своем зрении. Однако исследования показали, что то, что мы едим, может влиять на наше зрение. А один эксперт рекомендовал добавлять в пищу определенную специю, чтобы улучшить здоровье глаз.Пациентам с возрастной дегенерацией желтого пятна может быть полезен прием шафрана из-за его антиоксидантного и нейропротекторного действия.Специя также может помочь в предотвращении других заболеваний.Также были проведены предварительные исследования влияния добавок шафрана на состояния глаз, такие как глаукома (заболевание, вызывающее повреждение зрительного нерва глаза, обычно вызываемое высоким внутриглазным давлением) и диабетическая макулопатия (повреждение макулы, вызванное сахарный диабет).Результаты были также положительными: исследователи сообщили о снижении внутриглазного давления при глаукоме и улучшении зрения у пациентов, страдающих диабетической ретинопатией.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках рака.

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