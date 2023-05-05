Онколог Карасев: некоторые ощущения во рту указывают на рак
Онколог Иван Карасев: ощущение инородного тела, застрявшего в горле, может оказаться одним из признаков рака.
Врач-онколог Иван Карассв сообщил, что по некоторым ощущениям во рту можно заподозрить возникновение рака. Медик поделился: те изменения в состоянии ротовой полости, которые указывают на рак, были выявлены в ходе исследования специалистов Кливлендской клиники под руководством доктора медицины Брайана Беркли.
Онколог перечислил следующие симптомы.
- Стойкая (длится две недели и более) боль ноющего характера, которая затрагивает не только полость рта, но и горло.
- Отек в шее или распухание щек, языка.
- Теряющие привычный цвет участки кожи во рту.
- Появление на языке пятен.
- Стойкое ощущение, что в горле что-то застряло.
- Изменившийся голос.
«Если у вас присутствуют один или несколько вышеуказанных признаков, обратитесь к врачу за диагностикой», - посоветовал врач Карасев.
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Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург
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