Онколог Карасев: некоторые ощущения во рту указывают на рак

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неприятные ощущения во рту

Онколог Иван Карасев: ощущение инородного тела, застрявшего в горле, может оказаться одним из признаков рака.

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Врач-онколог Иван Карассв сообщил, что по некоторым ощущениям во рту можно заподозрить возникновение рака. Медик поделился: те изменения в состоянии ротовой полости, которые указывают на рак, были выявлены в ходе исследования специалистов Кливлендской клиники под руководством доктора медицины Брайана Беркли.

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Онколог перечислил следующие симптомы.
  • Стойкая (длится две недели и более) боль ноющего характера, которая затрагивает не только полость рта, но и горло.
  • Отек в шее или распухание щек, языка.
  • Теряющие привычный цвет участки кожи во рту.
  • Появление на языке пятен.
  • Стойкое ощущение, что в горле что-то застряло.
  • Изменившийся голос.
«Если у вас присутствуют один или несколько вышеуказанных признаков, обратитесь к врачу за диагностикой», - посоветовал врач Карасев.

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Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург
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