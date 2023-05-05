Онколог Карасев: некоторые ощущения во рту указывают на рак

Стойкая (длится две недели и более) боль ноющего характера, которая затрагивает не только полость рта, но и горло.

Отек в шее или распухание щек, языка.

Теряющие привычный цвет участки кожи во рту.

Появление на языке пятен.

Стойкое ощущение, что в горле что-то застряло.

Изменившийся голос.

«Если у вас присутствуют один или несколько вышеуказанных признаков, обратитесь к врачу за диагностикой», - посоветовал врач Карасев.

Врач-онколог Иван Карассв сообщил, что по некоторым ощущениям во рту можно заподозрить возникновение рака. Медик поделился: те изменения в состоянии ротовой полости, которые указывают на рак, были выявлены в ходе исследования специалистов Кливлендской клиники под руководством доктора медицины Брайана Беркли.Онколог перечислил следующие симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных признаках рака , на которые часто не обращают внимание

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