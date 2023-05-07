7 признаков во рту, которые указывают на диабет - эндокринолог Гуреева

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7 признаков во рту, которые указывают на диабет - эндокринолог Гуреева


Высокий уровень сахара в крови приводит к повышенному содержанию сахара в слюне, что приведет к повреждению полости рта.


Диабет - это изменяющее жизнь и обычно пожизненное состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. Как и в случае любого другого заболевания, чем раньше вы обнаружите признаки диабета, тем скорее вы сможете получить необходимое лечение и поддержку.

Признаки диабета могут появляться во рту.

«Высокий уровень сахара в крови может привести к повышенному содержанию сахара в слюне, что может повредить зубы и десны. Люди с диабетом часто принимают лекарства с побочными эффектами, которые могут вызвать сухость во рту (ксеростомию), а также снижение выработки слюны из-за гипофункции слюнных желез. Меньшее количество слюны может иметь пагубное влияние на здоровье полости рта из-за защитных и очищающих свойств слюны, увеличивая вероятность заболеваний десен и кариеса», - говорит врач-нутрициолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


К ним относятся:
  • Десны красные, опухшие или кровоточащие
  • Отступающие десны
  • Десны отходят от зубов
  • Шатающиеся зубы
  • Увеличение промежутков между зубами
  • Сухость во рту
  • Неприятный запах изо рта, который не проходит, когда вы чистите зубы.


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Заболевания десен и диабет


Болезнь десен, также известная как гингивит, является наиболее распространенной проблемой полости рта, связанной с диабетом.

Гингивит развивается, когда зубной налет и зубной камень накапливаются на зубах возле линии десен, раздражая и воспаляя десны. Люди, которые страдают как от гингивита, так и от диабета, могут страдать диабетическими осложнениями.


Проблемы в полости рта могут указывать на диабет

Сохранение здоровья полости рта


Чтобы сохранить зубы и десны здоровыми рекомендует вам:
  • Чистить зубы два раза в день
  • Чистота между зубами
  • Используйте средство для чистки языка
  • Посещайте регулярные стоматологические осмотры.


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