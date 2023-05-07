7 признаков во рту, которые указывают на диабет - эндокринолог Гуреева
Высокий уровень сахара в крови приводит к повышенному содержанию сахара в слюне, что приведет к повреждению полости рта.
Диабет - это изменяющее жизнь и обычно пожизненное состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. Как и в случае любого другого заболевания, чем раньше вы обнаружите признаки диабета, тем скорее вы сможете получить необходимое лечение и поддержку.
Признаки диабета могут появляться во рту.
«Высокий уровень сахара в крови может привести к повышенному содержанию сахара в слюне, что может повредить зубы и десны. Люди с диабетом часто принимают лекарства с побочными эффектами, которые могут вызвать сухость во рту (ксеростомию), а также снижение выработки слюны из-за гипофункции слюнных желез. Меньшее количество слюны может иметь пагубное влияние на здоровье полости рта из-за защитных и очищающих свойств слюны, увеличивая вероятность заболеваний десен и кариеса», - говорит врач-нутрициолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
К ним относятся:
- Десны красные, опухшие или кровоточащие
- Отступающие десны
- Десны отходят от зубов
- Шатающиеся зубы
- Увеличение промежутков между зубами
- Сухость во рту
- Неприятный запах изо рта, который не проходит, когда вы чистите зубы.
Заболевания десен и диабет
Болезнь десен, также известная как гингивит, является наиболее распространенной проблемой полости рта, связанной с диабетом.
Гингивит развивается, когда зубной налет и зубной камень накапливаются на зубах возле линии десен, раздражая и воспаляя десны. Люди, которые страдают как от гингивита, так и от диабета, могут страдать диабетическими осложнениями.
Сохранение здоровья полости рта
Чтобы сохранить зубы и десны здоровыми рекомендует вам:
- Чистить зубы два раза в день
- Чистота между зубами
- Используйте средство для чистки языка
- Посещайте регулярные стоматологические осмотры.
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