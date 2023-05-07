7 признаков во рту, которые указывают на диабет - эндокринолог Гуреева

«Высокий уровень сахара в крови может привести к повышенному содержанию сахара в слюне, что может повредить зубы и десны. Люди с диабетом часто принимают лекарства с побочными эффектами, которые могут вызвать сухость во рту (ксеростомию), а также снижение выработки слюны из-за гипофункции слюнных желез. Меньшее количество слюны может иметь пагубное влияние на здоровье полости рта из-за защитных и очищающих свойств слюны, увеличивая вероятность заболеваний десен и кариеса», - говорит врач-нутрициолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Десны красные, опухшие или кровоточащие

Отступающие десны

Десны отходят от зубов

Шатающиеся зубы

Увеличение промежутков между зубами

Сухость во рту

Неприятный запах изо рта, который не проходит, когда вы чистите зубы.

Заболевания десен и диабет

Сохранение здоровья полости рта

Чистить зубы два раза в день

Чистота между зубами

Используйте средство для чистки языка

Посещайте регулярные стоматологические осмотры.

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