Доктор Раджа: некоторые симптомы рака легких можно заметить утром после пробуждения
Британский врач Анита Раджа назвала ощущаемую утром вялость одним из признаков рака легких.
Доктор Раджа напомнила в интервью изданию Express, что наиболее характерный симптом рака легких – стойкий кашель, наблюдаемый у человека вне всякой связи с простудой или другим ОРВИ. Но также врач сообщила, что
«пациенты, у которых развивается рак легких, могут заметить некоторые его симптомы утром сразу же после пробуждения».
В частности, медик отметила, что при заболевании раком может ощущаться нехарактерная вялость, усталость, которые преследуют людей несмотря на отсутствие серьезных физических нагрузок. Если упадок сил чувствуется уже утром вопреки достаточному отдыху и сну, – это повод записаться к врачу, заявила эксперт.
Также доктор Раджа посоветовала обращать внимание на ночную потливость, из-за которой пробуждение утром может вызывать ощущение того, что ночью была лихорадка.
«Порой пациенты просыпаются пропотевшими насквозь и чувствуют себя так, будто у них лихорадка. Если все это сопровождается сухим кашлем и продолжается более трех недель, а также если в мокроте появляется кровь, это может указывать на рак легких», - предупредила специалист.
Дополнительно доктор Раджа перечислила другие симптомы, которые могут наблюдаться при онкологическом заболевании легких.
- Стойкий кашель, который длится неделями.
- Кашель, который усиливается со временем.
- Повторяющиеся инфекции с очагом в грудной клетке.
- Кашель с выделением крови в частицах мокроты.
- Боль, которая чувствуется во время кашля или дыхания.
- Одышка.
- Беспричинная потеря аппетита и веса.
- Дискомфорт или боль при глотании (дисфагия).
- Свист при дыхании.
- Охриплость голоса.
- Отек шеи и лица.
- Стойкая боль грудной клетке, плече.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий