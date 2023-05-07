Доктор Раджа: некоторые симптомы рака легких можно заметить утром после пробуждения

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пробуждение от сна

Британский врач Анита Раджа назвала ощущаемую утром вялость одним из признаков рака легких.

Доктор Раджа напомнила в интервью изданию Express, что наиболее характерный симптом рака легких – стойкий кашель, наблюдаемый у человека вне всякой связи с простудой или другим ОРВИ. Но также врач сообщила, что

«пациенты, у которых развивается рак легких, могут заметить некоторые его симптомы утром сразу же после пробуждения».

В частности, медик отметила, что при заболевании раком может ощущаться нехарактерная вялость, усталость, которые преследуют людей несмотря на отсутствие серьезных физических нагрузок. Если упадок сил чувствуется уже утром вопреки достаточному отдыху и сну, – это повод записаться к врачу, заявила эксперт.

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Также доктор Раджа посоветовала обращать внимание на ночную потливость, из-за которой пробуждение утром может вызывать ощущение того, что ночью была лихорадка.

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«Порой пациенты просыпаются пропотевшими насквозь и чувствуют себя так, будто у них лихорадка. Если все это сопровождается сухим кашлем и продолжается более трех недель, а также если в мокроте появляется кровь, это может указывать на рак легких», - предупредила специалист.

Дополнительно доктор Раджа перечислила другие симптомы, которые могут наблюдаться при онкологическом заболевании легких.
  • Стойкий кашель, который длится неделями.
  • Кашель, который усиливается со временем.
  • Повторяющиеся инфекции с очагом в грудной клетке.
  • Кашель с выделением крови в частицах мокроты.
  • Боль, которая чувствуется во время кашля или дыхания.
  • Одышка.
  • Беспричинная потеря аппетита и веса.
  • Дискомфорт или боль при глотании (дисфагия).
  • Свист при дыхании.
  • Охриплость голоса.
  • Отек шеи и лица.
  • Стойкая боль грудной клетке, плече.
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