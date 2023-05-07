Доктор Раджа: некоторые симптомы рака легких можно заметить утром после пробуждения

«пациенты, у которых развивается рак легких, могут заметить некоторые его симптомы утром сразу же после пробуждения».

«Порой пациенты просыпаются пропотевшими насквозь и чувствуют себя так, будто у них лихорадка. Если все это сопровождается сухим кашлем и продолжается более трех недель, а также если в мокроте появляется кровь, это может указывать на рак легких», - предупредила специалист.

Стойкий кашель, который длится неделями.

Кашель, который усиливается со временем.

Повторяющиеся инфекции с очагом в грудной клетке.

Кашель с выделением крови в частицах мокроты.

Боль, которая чувствуется во время кашля или дыхания.

Одышка.

Беспричинная потеря аппетита и веса.

Дискомфорт или боль при глотании (дисфагия).

Свист при дыхании.

Охриплость голоса.

Отек шеи и лица.

Стойкая боль грудной клетке, плече.

Доктор Раджа напомнила в интервью изданию Express, что наиболее характерный симптом рака легких – стойкий кашель, наблюдаемый у человека вне всякой связи с простудой или другим ОРВИ. Но также врач сообщила, чтоВ частности, медик отметила, что при заболевании раком может ощущаться нехарактерная вялость, усталость, которые преследуют людей несмотря на отсутствие серьезных физических нагрузок. Если упадок сил чувствуется уже утром вопреки достаточному отдыху и сну, – это повод записаться к врачу, заявила эксперт.Также доктор Раджа посоветовала обращать внимание на ночную потливость, из-за которой пробуждение утром может вызывать ощущение того, что ночью была лихорадка.Дополнительно доктор Раджа перечислила другие симптомы, которые могут наблюдаться при онкологическом заболевании легких.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ощущения во рту могут указывать на рак.

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