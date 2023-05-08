Нутрициолог Строков объяснил как повысить "мощность" мозга с помощью черники

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Нутрициолог Строков объяснил как повысить "мощность" мозга с помощью черники


Черника — это суперпродукт. Они содержат много полезных растительных и минеральных веществ, а также витаминов. Новое исследование показывает, что всего горсть черники в день улучшает работу мозга и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.


"Черника, также известная как голубика, уже давно считается суперзвездой среди ягод: потому что она содержит вторичные растительные вещества, которые обладают противовоспалительным действием, а также противодействуют процессу старения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Кроме того, она содержат:
  • Витамин С
  • Витамин Е
  • Железо
  • Калий
  • Цинк 
  • Фолиевая кислота.

Ученые подробно изучили действие этих небольших блоков питания. 

61 здоровый участник в возрасте от 65 до 80 лет ежедневно в течение двенадцати недель пить напиток, содержащий 26 граммов лиофилизированного порошка черники. Это примерно соответствует 178 граммам черники или от 75 до 80 штук в зависимости от размера.

Значительное улучшение когнитивных функций и снижение артериального давления


Ученые обнаружили, что участники, которые выпили напиток без порошка черники, испытали значительные изменения по сравнению с группой плацебо:
  • память улучшилась
  • способность концентрироваться улучшилась
  • кровяное давление упало
  • кровоток в артериях улучшился

"Из предыдущих исследований мы знаем, что употребление черники имеет потенциальную пользу. Употребление черники может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения артериального давления и функции кровеносных сосудов".

Считается, что антоцианы ответственны за этот эффект на здоровье. Это водорастворимые растительные пигменты, придающие цвет от красного до сине-черного.


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