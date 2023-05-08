Нутрициолог Строков объяснил как повысить "мощность" мозга с помощью черники
Черника — это суперпродукт. Они содержат много полезных растительных и минеральных веществ, а также витаминов. Новое исследование показывает, что всего горсть черники в день улучшает работу мозга и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Черника, также известная как голубика, уже давно считается суперзвездой среди ягод: потому что она содержит вторичные растительные вещества, которые обладают противовоспалительным действием, а также противодействуют процессу старения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Кроме того, она содержат:
- Витамин С
- Витамин Е
- Железо
- Калий
- Цинк
- Фолиевая кислота.
Ученые подробно изучили действие этих небольших блоков питания.
61 здоровый участник в возрасте от 65 до 80 лет ежедневно в течение двенадцати недель пить напиток, содержащий 26 граммов лиофилизированного порошка черники. Это примерно соответствует 178 граммам черники или от 75 до 80 штук в зависимости от размера.
Значительное улучшение когнитивных функций и снижение артериального давления
Ученые обнаружили, что участники, которые выпили напиток без порошка черники, испытали значительные изменения по сравнению с группой плацебо:
- память улучшилась
- способность концентрироваться улучшилась
- кровяное давление упало
- кровоток в артериях улучшился
"Из предыдущих исследований мы знаем, что употребление черники имеет потенциальную пользу. Употребление черники может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения артериального давления и функции кровеносных сосудов".
Считается, что антоцианы ответственны за этот эффект на здоровье. Это водорастворимые растительные пигменты, придающие цвет от красного до сине-черного.
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