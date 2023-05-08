Нутрициолог Строков объяснил как повысить "мощность" мозга с помощью черники

"Черника, также известная как голубика, уже давно считается суперзвездой среди ягод: потому что она содержит вторичные растительные вещества, которые обладают противовоспалительным действием, а также противодействуют процессу старения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Витамин С

Витамин Е

Железо

Калий

Цинк

Фолиевая кислота.

Значительное улучшение когнитивных функций и снижение артериального давления

память улучшилась

способность концентрироваться улучшилась

кровяное давление упало

кровоток в артериях улучшился

"Из предыдущих исследований мы знаем, что употребление черники имеет потенциальную пользу. Употребление черники может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения артериального давления и функции кровеносных сосудов".

Ученые подробно изучили действие этих небольших блоков питания.61 здоровый участник в возрасте от 65 до 80 лет ежедневно в течение двенадцати недель пить напиток, содержащий 26 граммов лиофилизированного порошка черники. Это примерно соответствует 178 граммам черники или от 75 до 80 штук в зависимости от размера.Ученые обнаружили, что участники, которые выпили напиток без порошка черники, испытали значительные изменения по сравнению с группой плацебо:Считается, что антоцианы ответственны за этот эффект на здоровье. Это водорастворимые растительные пигменты, придающие цвет от красного до сине-черного.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаки.

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