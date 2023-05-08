Эндокринолог Гуреева назвала 3 способа окончательно избавиться от жира на животе

Это признак медленного метаболизма

Наращивание мышечной массы является приоритетом

"Мышцы в вашем теле являются очень метаболически активной тканью, потому что они расходуют энергию каждый день, даже когда вы отдыхаете. Это свойство может принести вам большую пользу при похудении с медленным обменом веществ", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Поддерживайте дефицит калорий

"Для начала сократите примерно 250 калорий в день".

Включите в свой рацион полезные жиры и белки

"Они гораздо медленнее перевариваются организмом, что требует значительно больше энергии. Это стимулирует обмен веществ. Но будьте осторожны: орехи, в частности, могут быстро стать настоящими ловушками калорий, но все разрешено в меру".

Вы правильно питаетесь, занимаетесь спортомследите за тем, чтобы вы высыпались и пили – и все равно ничего не происходит. Это может быть довольно разрушительным и, безусловно, быстро истощит вашу мотивацию.Если, несмотря на все ваши усилия, жир на животе никак не может избавиться от вас, то, вероятно, ваше тело доставляет вам дополнительную проблему — медленный метаболизм. Врач раскрывает три важных совета, которые все еще будут работать.Медленный обмен веществ часто характеризуется утомляемостью. Когда ваш метаболизм сжигает энергию медленнее, вы устаете. Выпадение волос, частые головные боли и внезапное увеличение веса при соблюдении одной и той же диеты также могут быть предупреждающими признаками того, что с вашим метаболизмом что-то не так.Врач рекомендует начинать силовые тренировки, когда вы на полпути к своему целевому весу. В этот момент ваш метаболизм подталкивается и ускоряется еще больше за счет наращивания мышечной массы.Важно, чтобы, хотя вы пытаетесь сжечь больше калорий, чем потребляете, вы все же давали своему телу достаточно энергии для функционирования - голодание замедляет ваш метаболизм!Жиры в борьбе с килограммами абсолютно допустимы – если это правильные жиры. Многие ненасыщенные жирные кислоты скрыты в некоторых продуктах, таких как орехи или авокадо.Повышенное потребление белка поможет вам нарастить мышечную массу, что ускорит ваш метаболизм.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.

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