Нутрициолог Строков дал 5 советов как выглядеть на 10 лет моложе
Вечная молодость всегда казалась желанной. Будьте молоды, стройны и здоровы - и пожалуйста, делайте это как можно дольше. Это, вероятно, находится в верхней части списка желаний почти каждого.
Пять действий помогли ему сбросить десятилетие со своего биологического возраста.
Чай матча для большей молодости
"Чай матча содержит вещества, которые, помимо прочего, предотвращают рак. Матча производится из тонко измельченного зеленого чая, который считается очень полезным из-за высокого содержания полифенолов (вторичных растительных веществ). Несколько исследований уже подтвердили это", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Ресвератрол – омолаживающее растительное средство
Ресвератрол также является вторичным растительным веществом, которое содержится в кожуре красного винограда и поэтому также содержится в красном вине. Черника, клюква и какао также содержат ресвератрол.
"Это соединение способно увеличить продолжительность жизни червей и других организмов, обычно используемых в исследованиях старения. Вот почему он клянется, принимая это растительное вещество".
Пост в течение 12 часов
Один из самых распространенных методов прерывистого голодания — не есть с 8 вечера до 8 утра, тем самым освобождая организм на двенадцать часов. Данные предыдущего исследования также указывают на то, что прерывистое голодание может оказать положительное влияние на здоровье.
Меньше стресса - и никаких контактов с идиотами
Управление стрессом — одна из самых важных мер против старения. Свою роль играет и человеческий фактор: «Все чаще я окружаю себя только людьми, которые не идиоты».
Тело нуждается в упражнениях
Пятым фактором, помогающим замедлить процесс старения являются физические упражнения. В первую очередь аэробные тренировки, то есть тренировки на выносливость, такие как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.
"Если вы будете тренироваться хотя бы три раза в неделю, вы многое сделаете для замедления процесса старения".
Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий