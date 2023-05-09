Нутрициолог Строков дал 5 советов как выглядеть на 10 лет моложе

Чай матча для большей молодости

"Чай матча содержит вещества, которые, помимо прочего, предотвращают рак. Матча производится из тонко измельченного зеленого чая, который считается очень полезным из-за высокого содержания полифенолов (вторичных растительных веществ). Несколько исследований уже подтвердили это", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Ресвератрол – омолаживающее растительное средство

"Это соединение способно увеличить продолжительность жизни червей и других организмов, обычно используемых в исследованиях старения. Вот почему он клянется, принимая это растительное вещество".

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Меньше стресса - и никаких контактов с идиотами

Тело нуждается в упражнениях

"Если вы будете тренироваться хотя бы три раза в неделю, вы многое сделаете для замедления процесса старения".

Пять действий помогли ему сбросить десятилетие со своего биологического возраста.Ресвератрол также является вторичным растительным веществом, которое содержится в кожуре красного винограда и поэтому также содержится в красном вине. Черника, клюква и какао также содержат ресвератрол.Один из самых распространенных методов прерывистого голодания — не есть с 8 вечера до 8 утра, тем самым освобождая организм на двенадцать часов. Данные предыдущего исследования также указывают на то, что прерывистое голодание может оказать положительное влияние на здоровье.Управление стрессом — одна из самых важных мер против старения. Свою роль играет и человеческий фактор: «Все чаще я окружаю себя только людьми, которые не идиоты».Пятым фактором, помогающим замедлить процесс старения являются физические упражнения. В первую очередь аэробные тренировки, то есть тренировки на выносливость, такие как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.Ранее МедикФорум писал о пользе грибов шиитаке.

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