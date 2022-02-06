Чай матча: вот почему этот супер чай должен заменить ваш кофе
Употребление чая матча — это лишь один из способов воспользоваться естественными преимуществами этого темно-зеленого порошка для укрепления здоровья, но насколько хорошо он сочетается с утренним кофе?
Многие из нас любят горячие напитки как средство повышения уровня энергии, производное зеленого чая, известное как маття, часто упускают из виду из-за впечатляющего содержания кофеина. Заменить насыщенный эспрессо на порцию маття проще, чем вы думаете.
Что такое матча?
Матча, изготовленный из растения Camellia Sinensis, представляет собой чистейшую версию зеленого чая с впечатляющим набором питательных веществ. Насыщенный зеленый оттенок достигается за счет покрытия чайного куста примерно за 20-30 дней до сбора урожая, что помогает увеличить выработку хлорофилла и аминокислот.
После сбора листьев их измельчают в мелкий порошок, который содержит широкий спектр питательных веществ из всего листа.
Считающийся одним из самых популярных суперпродуктов в мире, матча предлагает аутентичный способ употребления зеленого чая, обеспечивая стабильную дозу кофеина и множество внутренних преимуществ.
Чем матча похож на кофе?
В то время как зеленый чай может показаться странным обменом на чашку кофе, всего одна рюмка матча может быть такой же пробуждающей, когда дело доходит до начала дня.
Криси Смит, нутрициолог, соучредитель Bird & Blend Tea Co., сказала:
«Матча — не обычный чай! Заваривание "болотной зелени" матча по утрам дает в три раза больше энергии, чем эспрессо. Высвобождение энергии происходит в течение дня, для более бодрящего начала и без кофеиновой дрожи».
Помимо обеспечения стабильного количества кофеина в течение дня, всего одна чашка матча содержит столько же пользы, сколько 10 чашек обычного зеленого чая.
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Криси Смит
Здоровье
Нутрициолог, соучредитель Bird & Blend Tea Co.
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