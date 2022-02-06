Чай матча: вот почему этот супер чай должен заменить ваш кофе

Что такое матча?

Чем матча похож на кофе?

«Матча — не обычный чай! Заваривание "болотной зелени" матча по утрам дает в три раза больше энергии, чем эспрессо. Высвобождение энергии происходит в течение дня, для более бодрящего начала и без кофеиновой дрожи».